Em protesto, rodoviários relatam descontos irregulares da Urbana-PE após acordo para fim da greve

Rodoviários paralisaram a avenida Guararapes, na área central do Recife, em protesto contra o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) por suposto descumprimento de acordo que possibilitou o encerramento da greve que durou seis dias e impactou cerca de 2 milhões de passageiros.

No local, alguns motoristas, que preferiram não se identificar, relataram diversos descontos irregulares que teriam sofrido e cobraram por uma aplicação justa do que foi acordado.

"Eu folguei no último dia de greve, na sexta, mas eles fizeram descontos por dois dias, o que não está certo. Quatro dias seriam abonados e dois seriam compensados, mas eles fizeram o desconto do salário e no ticket alimentação de dois, quando deveriam ter feito apenas em um, por conta da minha folga", revelou um dos profissionais.