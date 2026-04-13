A- A+

CONFLITO Em reação a Trump, Irã ameaça retaliar portos do Pérsico e Mar de Omã EUA prometem bloquear passagem de navios com origem ou destino ao Irã

As Forças Armadas da República Islâmica do Irã ameaçaram realizar retaliações contra portos no Golfo Pérsico e no Mar do Omã caso a segurança dos portos iranianos seja colocada em risco.

“Se a segurança dos portos da República Islâmica do Irã nas águas do Golfo Pérsico e do Mar de Omã estiver ameaçada, nenhum porto no Golfo Pérsico e no Mar de Omã estará seguro”, diz comunicado do Quartel-General Central do Khatam al-Anbiya, divulgado nesta segunda-feira (13) pela mídia estatal do país.

As Forças Armadas da República Islâmica do Irã ameaçaram realizar retaliações contra portos no Golfo Pérsico e no Mar do Omã caso a segurança dos portos iranianos seja colocada em risco.

“Se a segurança dos portos da República Islâmica do Irã nas águas do Golfo Pérsico e do Mar de Omã estiver ameaçada, nenhum porto no Golfo Pérsico e no Mar de Omã estará seguro”, diz comunicado do Quartel-General Central do Khatam al-Anbiya, divulgado nesta segunda-feira (13) pela mídia estatal do país.

O exército iraniano completou que “a segurança dos portos no Golfo Pérsico e no Mar de Omã é para todos ou para ninguém” e classificou o bloqueio naval anunciado pelos EUA de “ato ilegal e um sinal de pirataria”.

Após o fracassado das negociações para um acordo de paz em Islamabad, capital do Paquistão, nesse final de semana, o presidente dos EUA Donald Trump anunciou que bloquearia a passagem de navios na saída do Estreito de Ormuz.

“O bloqueio será aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações que entram ou saem de portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã”, informou, em comunicado, o Comando Central dos EUA.

Ainda segundo os militares norte-americanos, os EUA permitirão a passagem “para embarcações que transitam pelo Estreito de Ormuz de e para portos não iranianos”.

O preço do barril de petróleo tipo Brent voltou a subir nesta segunda-feira com o anúncio de bloqueio naval dos EUA, passando dos US$ 100 novamente, alta de cerca de 6,5%.

Antes da guerra, passavam pelo Estreito cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Estima-se que cerca de 20% do petróleo e gás do planeta passe por Ormuz.

Inimigos do Irã no Estreito

No mesmo comunicado, o Irã destacou que as embarcações ligadas ao inimigo não têm e não terão o direito de transitar pelo Estreito de Ormuz, reafirmando a decisão de que o Irã implementará um mecanismo permanente para controlar o Estreito.

“Outras embarcações poderão transitar pelo estreito em conformidade com os regulamentos das Forças Armadas da República Islâmica do Irã”, diz o texto.

Também em um comunicado, a Marinha da Guarda Revolucionário Islâmica do Irã reforçou que segue vigiando o Estreito.

"Todos os trânsitos e não trânsitos sob controle total das forças armadas. Qualquer movimento equivocado prenderá o inimigo nos vórtices mortais do Estreito", disse.

Veja também