MUNDO Em resposta a Trump, Irã concorda que armas nucleares são inaceitáveis Declaração de ministro dos Negócios Estrangeiros do país persa veio após o republicano dizer que não negociará com quem mantém esse tipo artefato militar

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Abbas Araqchi, declarou neste sábado que Teerã também considera inaceitável as armas nucleares. A afirmação veio em resposta a uma afirmação dada por Donald Trump na Casa Branca sobre a negociação em curso entre os dois países.

-- Se o problema são as armas nucleares, também consideramos esse tipo de arma inaceitável. Portanto, concordamos com essa questão -- disse o ministro dos Negócios Estrangeiros num discurso ao canal de televisão estatal.

Na última quarta-feira, dia 28, o presidente dos EUA, durante cerimônia de despedida de Elon Musk do governo, deixou claro aos jornalistas sua posição em relação às negociações em curso com Teerã. – Não negocio com quem mantém armas nucleares – disse Trump.





Em resposta, o governo iraniano asseverou que não aceita ameaças por parte dos EUA. -- Se os EUA buscam uma solução diplomática, devem abandonar a linguagem de ameaças e sanções, que não passam de atos hostis contra os interesses nacionais do Irã – afirmou um funcionário de Estado à agência de notícias iraniana Fars.

Negociações

EUA e Irã já se reuniram pela quinta vez desde a retomada das relações diplomáticas entre os países, iniciadas desde que Trump retornou à Casa Branca. Em 2015, Alemanha, França, Reino Unido, China, EUA e Rússia assinaram um acordo com Teerã para limitar suas atividades nucleares em troca da flexibilização das sanções que sufocam a economia iraniana.

Contudo, durante o primeiro mandato de Trump, a Casa Branca abandonou unilateralmente o acordo e retomou as sanções ao Irã, que então parou de cumprir o combinado assumido a respeito do desenvolvimento nuclear.

Atualmente, Teerã enriquece urânio a 60%, muito acima do limite de 3,67%, definido em 2015. Para se construir uma arma nuclear, como os EUA temem que o Irã pretenda fazer, é necessário alcançar 90%.

