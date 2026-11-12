Qui, 12 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Presidência

Em reunião com presidente do Irã, Lula defende abertura do Estreito de Ormuz

Dois líderes também discutiram os esforços de negociações mediadas por Catar e Paquistão

Reportar Erro
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião bilateral com o presidente da República Islâmica do Irã, Masoud Pezeshkian, em Antália, TurquiaPresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião bilateral com o presidente da República Islâmica do Irã, Masoud Pezeshkian, em Antália, Turquia - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quinta-feira, 12, com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, no âmbito da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

Na reunião bilateral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a livre navegação no Estreito de Ormuz, que tem enfrentado bloqueios iranianos em meio à guerra dos Estados Unidos com o país persa. Segundo comunicado, o petista manifestou preocupação com os efeitos do conflito sobre os preços globais dos combustíveis e alimentos.

Leia também

• COP31: Lula e premiê da Noruega discutem combate ao desmatamento e TFFF

• Ajuste fiscal de Lula vai de supersalários a incentivos tributários: entenda plano de R$ 60 bilhões

• Irã diz que navio-tanque pegou fogo no Estreito de Ormuz após atingir mina

Os dois líderes também discutiram os esforços de negociações mediadas por Catar e Paquistão. Lula exortou as partes a buscarem uma solução pacífica e defendeu o uso pacífico e para fins civis da energia nuclear.

Os presidentes trataram ainda da diversificação e ampliação do comércio bilateral, que somou US$ 3 bilhões em 2025. Lula também indicou interesse em ampliar as importações brasileiras de fertilizantes do Irã, de acordo com a nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter