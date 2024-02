A- A+

g20 Em reunião do G20 no Brasil, Lavrov concede entrevista coletiva apenas para russos Chanceler da Rússia deve se encontrar com presidente Lula em Brasília depois do segundo dia de plenária de ministros das Relações Exteriores

No último dia da reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, concedeu uma entrevista coletiva após a plenária desta quinta-feira, mas permitiu a entrada apenas da imprensa russa. Um grupo de jornalistas russos viajou com o ministro ao Brasil, Cuba e Venezuela, duas paradas anteriores à reunião do G20.

Em conversa com O Globo, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, sinalizou que foram feitas cobranças ao russo durante as plenárias, fechadas à imprensa, inclusive a russa — ele citou especialmente o caso de Alexei Navalny, líder de oposição que morreu em uma prisão no Ártico na sexta-feira passada. Segundo o espanhol, alguns países mencionaram a questão durante as reuniões, mas a resposta foi um "grande silêncio".

Antes do G20, Lavrov concedeu uma entrevista exclusiva ao GLOBO, na qual criticou o envio de armas pelo Ocidente à Ucrânia, e sugeriu que a guerra não chegará ao fim se países como os EUA seguirem armando KIev. No sábado, o conflito completa dois anos, sem qualquer sinal de fim. Ainda nesta quinta-feira, o chanceler russo vai a Brasília se reunir com o presidente Lula. Na quarta-feira, Lula se encontrou com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, também na capital federal.

Veja também

MAR VERMELHO EUA e navio aliado derrubam seis drones de huthis iemenitas