BATIDA Acidente com caminhão deixa mortos em Salgueiro; carga de rapadura, paçoca e amendoim foi saqueada Colisão aconteceu no KM 35,6 da BR-116

Um sinistro de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (11), no KM 35,6 da BR-116, no município de Salgueiro, deixou duas pessoas mortas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã. A colisão aconteceu depois que o motorista do caminhão, que transportava uma carga de rapadura, paçoca e amendoim, perdeu o controle do veículo.

Em seguida, ele teria colidido na cabeceira de uma ponte, o que levou ao capotamento do caminhão. Com o impacto da batida, tanto o motorista quanto o passageiro faleceram no local.

Já a carga do veículo, que ficou espalhada na rodovia do Sertão pernambucano após a colisão, foi saqueada por populares.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística e o Corpo de Bombeiros também foram acionados até o local do acidente.

