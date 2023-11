Em Salvador, Viola Davis reforça combate à opressão e defende protagonismo negro

Ao discursar no Festival Liberatum, realizado no Centro de Convenções de Salvador, a atriz norte-americana Viola Davis defendeu a importância da representatividade de mulheres negras nas telas e contou um pouco da vivência que possui como artista.

"Eu acho que você acaba percebendo que tudo o que te disseram sobre ser uma atriz negra é mentira. As limitações sobre as histórias, sobre o que as pessoas querem ver, eu chamo essas coisas de opressão internalizada. Quando o mundo diz para vocês que apenas uma certa parte da população, da história, é importante. Eu sempre acreditei que quando você faz algo como artista, que é honesto, as pessoas querem ver e isso me empoderou", disse, nesta sexta-feira (3).