Em segundo dia de greve, ônibus têm pneus esvaziados na PE-15, em Olinda

Ao menos 18 ônibus tiveram os pneus esvaziados e ficaram enfileirados na PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta quinta-feira (27), segundo dia da greve dos rodoviários.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), o Sindicato dos Rodoviários está desrespeitando a determinação do Tribunal do Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) de colocar 60% da frota no horário de pico e 40% no fora pico e tentando impedir a prestação do serviço de transporte público por ônibus. O TRT-6 prevê multa de R$ 30 mil por dia em caso de descumprimento.

Equipes de manutenção das empresas atuam no local trocando os pneus dos coletivos. A Urbana-PE também cita que o sindicato está bloqueando garagens. "Vários ônibus em circulação tiveram seus pneus furados e não conseguiram completar as suas viagens", diz o sindicato da classe patronal.

"As lideranças rodoviárias também continuam instruindo os trabalhadores a não comparecerem às garagens, impossibilitando a oferta do serviço nos percentuais mínimos definidos pelo TRT. A atitude do Sindicato dos Rodoviários configura clara abusividade do movimento", completa a Urbana-PE.

A Urbana-PE também pediu apoio da Polícia Militar para garantir a prestação do serviço conforme a determinação legal e reforça que tomará, junto às empresas afiliadas, "todas as medidas possíveis para reduzir os prejuízos causados à população e à economia local".

A reportagem tenta contato com o Sindicato dos Rodoviários.

