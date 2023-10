A- A+

CASO ALDEIA Em segundo dia de júri popular, réu Danilo Paes diz estar confiante em absolvição O réu também pediu desculpas à imprensa por ter proferido xingamentos no início do primeiro dia

O réu Danilo Paes, acusado de participação no assassinato do pai, o médico cardiologista Denirson Paes, chegou ao Fórum de Camaragibe para o segundo dia de júri popular às 8h34 desta quarta-feira (25).

Danilo falou rapidamente com a imprensa diante da porta de entrada do fórum. Ele disse estar confiante na absolvição.

Sobre o ataque de fúria no primeiro dia do júri, nessa terça-feira (24), quando xingou jornalistas presentes no local, Danilo afirmou que "estava nervoso". "Agradeço aos advogados pela defesa", afirmou o réu.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o segundo dia de júri começou por volta das 9h10 com o interrogatório do réu pela defesa e pela acusação.

Em seguida, haverá a fase de debates entre acusação e defesa. O júri é presidido pela juíza Marília Falcone.

No plenário, Danilo afirmou ser inocente à juíza "e começou a narrar o que fez no dia do crime", segundo o TJPE.

A defesa de Danilo acredita que o julgamento deve chegar ao fim nesta quarta, dois dias antes da previsão inicial de quatro dias, com sentença saindo na sexta-feira (27).

Cinco testemunhas de acusação e cinco de defesa foram ouvidas no primeiro dia do júri popular. Duas das testemunhas de defesa foram ouvidas na condição de informantes devido ao parentesco com o réu.

O crime aconteceu em 2018. Em novembro de 2019, a mãe de Danilo e então esposa de Denirson Paes foi condenada a 19 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

