Em aniversário de 489 anos, Olinda segue tradição e distribui bolo ao público

Em comemoração aos 489 anos, celebrados nesta terça-feira (12), Olinda seguiu a tradição e ofereceu o tradicional corte do bolo aos populares que se reuniram para festejar. O bolo pesava 600 quilos e foi confeccionado por cinco pessoas. O evento foi no Pátio do Carmo e contou com a presença do prefeito Lupércio (PSD).

Na data, a cidade comemora também o fato de ter sido presenteada com um selo internacional de Cidade Educadora, instrumento que reconhece ações com foco no desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida da população. O título é concedido pela Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), cuja sede está endereçada em Barcelona, na Espanha.

Nesta noite, enquanto o bolo era servido, atrações musicais garantiam a trilha sonora da festividade. Subiram ao palco Zuza Miranda, Bateria Auê, Henrique Dias, Dudu do Acordeon, D'Breck e Eu Quero Mais.

"O palco está repleto de artistas locais, até porque a valorização deles é uma preocupação nossa. Olinda comemora de forma maravilhosa mais uma primavera, agora com 489 anos. A gente só tem o que comemorar", diz o gestor, garantindo que os convidados não eram apenas locais.

"Uns comeram bolo aqui e outros levaram para casa. Vieram pessoas de foram também, não só de Olinda, para prestigiar essa festa", complementa.

A importância do recebimento do selo de Cidade Educadora também foi exaltada por ele na festa.

"Recebemos esse selo e só dois municípios de Pernambuco têm, um é Vitória de Santo Antão e o outro é Olinda, por tudo o que está sendo executado, é um reconhecimento. Isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade", frisa.

