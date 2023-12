A- A+

JABOATÃO DOS GUARARAPES Em surto psiquiátrico, policial civil faz esposa e filho reféns na Região Metropolitana do Recife Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada

Um comissário da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), durante um surto psiquiátrico na manhã desta quarta-feira (27), fez esposa e filho de reféns. O caso aconteceu na Rua Padre Roma, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O homem, que não teve a sua identidade divulgada, foi conduzido até uma das Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (DEAMs).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, por volta das 8h30, mas ao chegar no endereço, o homem já havia sido levado. O episódio foi registrado como uma “ocorrência psiquiátrica”.

De acordo com informações repassadas pela PCPE à reportagem, a corporação acionou equipes do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para a ocorrência, e garantiu que "preservou a integridade física de todos os envolvidos".

