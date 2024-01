Em Surubim, menino de quatro anos morre após ser arrastado por cavalo no qual montava

A- A+

Identificado como João Miguel, um menino de quatro anos faleceu nesta quarta-feira (3) após ser arrastado por um cavalo enquanto realizava um passeio com o animal. O caso foi registrado no bairro Bela Vista, no município de Surubim, localizado no Agreste de Pernambuco.

De acordo com testemunhas, a criança estava amarrada no cavalo e era acompanhada pelo avô. No entanto, a passagem de uma carroça teria assustado o animal responsável por transportar o menino.

Com o susto, o cavalo teria saído em disparada. Nesse momento, o menino se desequilibrou e pendeu do animal. Como estava preso na sela pela cintura, ele foi arrastado por um percurso de cerca de 500 metros, até a parada do animal.

O Samu chegou a ser acionado, no entanto a criança não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente e faleceu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.



