FEMINICÍDIO NO SERTÃO Em Tabira, mulher morre após ser espancada; suspeito é o companheiro, que ainda filmou o crime De acordo com a Polícia Militar, mulher foi levada para um hospital, mas já chegou ao local sem sinais vitais

Thaynara Silva, de 24 anos, foi espancada e morta no último domingo (31). O feminicídio aconteceu dentro da residência em que ela morava, na cidade de Tabira, no Sertão de Pernambuco. O companheiro da jovem é o suspeito.

O homem, que não teve o seu nome divulgado, está foragido e chegou a registrar, em um vídeo de 15 segundos, a mulher deitada no chão desacordada ao lado do filho, uma criança. A filmagem foi postada por ele nas redes sociais.

"Eu sou o ruim. Toda vida eu fui o ruim. Dei um (inaudível) e um cacete para criar vergonha na cara", afirma o homem na gravação.

Homem acusado de espancar e matar companheira | Foto: Reprodução

O feminicídio está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), sob coordenação da delegada Joedna Soares. De acordo com a corporação, "a vítima sofreu várias lesões e foi encaminhada a uma unidade hospitalar local, mas não resistiu".



Abaixo, confira o que diz a PM sobre o caso

"A Polícia Militar informa, através do 23º Batalhão, que foi acionada, na manhã do dia 31/12, para seguir ao hospital local de Tabira e averiguar uma vítima de lesão corporal por arma branca. Ao chegar ao local, o policiamento recebeu a informação, da equipe de plantonistas do hospital, que a vítima deu entrada na unidade de saúde já sem vida. O suspeito, companheiro da vítima, não foi encontrado. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil", diz.

Abaixo, confira o que diz a PC sobre o caso

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando, por meio da 169ª Delegacia de Tabira, um caso de feminicídio ocorrido em 31 de dezembro. De acordo com relatos, a vítima, mulher de 24 anos, foi agredida fisicamente por seu companheiro, de 28 anos, dentro de sua residência em Tabira. A vítima sofreu várias lesões e foi encaminhada a uma unidade hospitalar local, mas não resistiu. As diligências foram iniciadas de imediato e estão em curso até a completa elucidação dos fatos", diz.

