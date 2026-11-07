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Internacional Em telefonema com Trump, Erdogan defende solução diplomática para conflito entre EUA e Irã A manifestação ocorre em meio às negociações para evitar uma nova escalada militar entre Washington e Teerã

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, defendeu o fim das tensões entre Estados Unidos e Irã e uma solução diplomática para o conflito durante conversa telefônica com o presidente americano, Donald Trump. Segundo comunicado divulgado neste sábado (7) pela Presidência turca, Erdogan afirmou que seu país continuará trabalhando pela paz no Oriente Médio.

A manifestação ocorre em meio às negociações para evitar uma nova escalada militar entre Washington e Teerã. O Irã apresentou nesta semana, por intermédio do Catar, uma proposta para retomar o diálogo.

Erdogan e Trump também discutiram a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente turco manifestou expectativa de que os esforços diplomáticos para encerrar o conflito produzam resultados positivos e destacou a importância de ampliar os contatos com Moscou e Kiev. A Turquia, que mantém relações com os dois países, afirmou que continuará contribuindo para as negociações.

A conversa ocorreu às vésperas de uma nova rodada de negociações entre representantes russos e ucranianos, mediada pelos Estados Unidos, prevista para os dias 10 e 11 de novembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Os presidentes trataram ainda das relações bilaterais. Erdogan disse acreditar que a cooperação entre Turquia e Estados Unidos continuará crescendo e manifestou disposição para fortalecer os laços entre os dois países. Também agradeceu a Trump pelo apoio à Cúpula da Organização dos Estados Turcos.

O comunicado do governo turco não apresentou declarações de Trump.

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