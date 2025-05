Em telefonema, Lula se solidariza com premier da Índia por ataque terrorista na Caxemira

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou, nesta quinta-feira, para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Em conversa que durou 30 minutos, Lula manifestou a solidariedade do Brasil às vítimas do atentado terrorista ocorrido na região da Caxemira, no dia 22 de abril.

Homens armados islâmicos mataram 26 pessoas na região. O ataque a civis é considerado o pior em duas décadas. Em resposta, a Índia bombardeou, quarta-feira, nove supostas bases terroristas no Paquistão e na parte da região da Caxemira administrada pelo país vizinho.

Lula está na Rússia. O presidente participará das comemorações do Dia da Vitória — data referente à derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial — e terá um encontro bilateral com o presidente do país europeu, Vladimir Putin.

De acordo com o Palácio do Planalto, Lula reiterou a expectativa de que o primeiro-ministro indiano participe da Cúpula do Brics, que acontecerá no Rio de Janeiro em 6 e 7 de julho. O presidente brasileiro também reforçou o convite para que Modi faça uma visita bilateral ao Brasil no dia 8 de julho, em Brasília.

"O primeiro-ministro indicou que fará o possível para vir ao Brasil e que seu país apoia a agenda definida pela presidência brasileira do Brics, em particular no que tange à defesa do multilateralismo e da paz", diz uma nota divulgada pela Presidência da República.

Segundo a nota, ambos os líderes concordaram ainda sobre a centralidade dos países do Sul Global na defesa da democracia e do comércio internacional baseado em regras mutuamente acordadas. Modi estendeu convite a Lula para que o presidente visite a Índia.

