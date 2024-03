A- A+

família real Em tratamento contra o câncer, rei Charles III participará da missa de Páscoa no Castelo de Windsor Após ter ficado semanas ausente dos compromissos públicos por causa da doença, monarca comparecerá ao evento com a rainha Camilla e outros membros da família real

O rei Charles III, que está em tratamento contra um câncer desde fevereiro, quando foi diagnosticado, participará da missa de Páscoa em Windsor no domingo, anunciou o Palácio de Buckingham nesta terça-feira em comunicado. Após semanas ausente dos compromissos públicos por causa da doença, o monarca comparecerá à Capela de São Jorge com a rainha Camilla e outros membros da família real.

O herdeiro da Coroa britânica, príncipe William, e sua esposa, a princesa Kate Middleton – que revelou na última sexta-feira que também está em tratamento contra o câncer – estarão ausentes. O comunicado em vídeo foi divulgado após semanas de especulações sobre o estado de saúde de Kate. Nele, a princesa afirmou que o diagnóstico foi “um grande choque” e que, em janeiro, quando realizou uma cirurgia no abdômen, ainda não sabia da existência da doença.

O anúncio de que o rei tem câncer foi feito pelo Palácio de Buckingham no início de fevereiro. Na ocasião, foi informado que a doença foi descoberta durante uma cirurgia de próstata feita alguns dias antes, e que o rei já havia iniciado o tratamento. Desde então, Charles III cancelou todos os seus compromissos públicos oficiais.

Apesar da ausência nesses eventos, o rei continua desempenhando algumas funções oficiais, como as reuniões com o primeiro-ministro. Nesta terça-feira ele recebeu representantes de diversas religiões no Palácio de Buckingham.

Veja também

EUA Suprema Corte dos EUA examina condições de acesso à pílula abortiva