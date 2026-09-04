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LITO SOUSA Em tratamento de doença rara, Lito aparece em novo vídeo após deixar hospital: "Sendo muito Lito" Influenciador de 59 anos recebeu alta após cerca de três semanas internado e segue em casa tratamento para Doença de Creutzfeldt-Jakob, com fisioterapia, fonoaudiologia e outros cuidados

O piloto e influenciador Lito Souza, de 59 anos, apareceu em um novo vídeo publicado nas redes sociais após receber alta do Hospital Israelita Albert Einstein, onde permaneceu internado por cerca de três semanas. Em tratamento para a Doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurológica rara e de rápida evolução, ele agora recebe os cuidados em casa.



No registro, publicado nesta sexta-feira, Lito aparece novamente demonstrando interesse por um assunto que marcou sua trajetória profissional: a aviação. Segundo a legenda da publicação, ele buscava se manter informado sobre os acontecimentos recentes do setor e saber se novos relatórios preliminares de ocorrências aéreas haviam sido divulgados.



"É uma fonte quase inesgotável de conhecimento sobre aviação. E, claro, ele quer se manter atualizado de tudo o que rola, quer saber se saiu relatório preliminar dos últimos eventos. É o nosso Lito sendo muito Lito!", diz a legenda da publicação.

O vídeo é um dos novos registros do influenciador desde que ele deixou o hospital e passou a continuar o tratamento em casa. A mudança aconteceu na última terça-feira e exigiu uma ampla reorganização da rotina da família.

Mila Seidl, mulher de Lito, contou que a residência precisou ser adaptada para atender às novas necessidades do influenciador. Portas foram retiradas, o box do banheiro foi removido e corredores tiveram de ser modificados para facilitar sua movimentação.

— A gente chegou terça-feira e está uma correria para fazer as coisas darem certo aqui. O hospital tem muitos cuidados, né? Então, em casa, a gente está se adaptando — contou Mila.

Rotina de cuidados em casa

O acompanhamento de Lito inclui fisioterapia duas vezes por dia, além de sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico. Segundo Mila, a nova dinâmica tem sido intensa, mas a adaptação apresentou resultados positivos nos primeiros dias.

A família também precisou montar uma estrutura de atendimento semelhante à existente no hospital. Lito terá dois enfermeiros por turno, totalizando quatro profissionais ao longo do dia.

Ele também recebe cuidados paliativos. Mila fez questão de explicar que o termo não significa que o paciente esteja necessariamente em fase terminal, mas se refere a uma assistência destinada a controlar sintomas e preservar a qualidade de vida quando não existe um tratamento efetivo para a doença.

— Cuidados paliativos não são cuidados terminais, não é isso. É quando ainda não tem um tratamento efetivo e você cuida dos sintomas — explicou.

A família continua buscando alternativas e avalia a possibilidade de incluir Lito em estudos experimentais.

Doença neurológica rara



A Doença de Creutzfeldt-Jakob é uma enfermidade neurológica rara, neurodegenerativa e de rápida progressão. Segundo o Ministério da Saúde, ela pertence ao grupo das chamadas doenças priônicas.

A condição está associada aos príons, proteínas que assumem uma forma anormal e podem desencadear alterações em outras proteínas, provocando danos progressivos ao sistema nervoso.

Entre as manifestações possíveis estão perda de memória, demência, tremores e alterações motoras e cognitivas. Atualmente, não existe tratamento capaz de interromper ou reverter a evolução da doença, e a assistência é concentrada no controle dos sintomas e na qualidade de vida do paciente.

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