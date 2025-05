Em última reunião pré-conclave, cardeais prometem avançar nas reformas de Francisco

A- A+

Na última reunião antes do início do conclave, cardeais que escolherão o próximo Papa defenderam a necessidade de avançar com as reformas de Francisco. Das medidas contra o assédio sexual e a pedofilia à tomada de posição sobre a emergência climática, foram citadas diversas frentes que marcaram o último pontificado, informou a Santa Sé.

Os cardeais também discutiram questões que suscitaram resistências internas a Francisco, como a renovação da Cúria Romana e medidas de austeridade para sanear as finanças do Vaticano.

Além de se comprometer com o legado do Papa, os eleitores do sucessor de Francisco se comprometeram em manter iniciativas simbólicas, como o Dia Mundial dos Pobres. As falas indicaram a tendência de uma opção pela continuidade na votação que escolherá o novo pontífice a partir desta quarta-feira.

Cessar-fogo

Em ato inédito desde a morte de Francisco, o colégio de cardeais soltou nota oficial pedindo um cessar-fogo “o mais rápido possível” na Ucrânia e no Oriente Médio. No documento, os participantes do conclave disseram lamentar a falta de avanço concreto nas negociações para interromper as guerras em curso.

A nota mostra que o tema da paz continuará a mobilizar o Vaticano, mesmo na ausência de um Papa que passou 12 anos clamando pela resolução pacífica de conflitos.

