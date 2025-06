Em últimos posts, Juliana Marins relatou desafios de viagens à Ásia e celebrou experiências

A- A+

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, encontrada sem vida num penhasco da trilha até o pico do Monte Rinjani, na Indonésia, celebrou a vida e exaltou as novas experiências pelas quais passara em suas últimas postagem nas redes sociais.

Natural de Niterói (RJ), Juliana fazia um mochilão pela região do Sudeste Asiático desde fevereiro deste ano. Durante a viagem, a niteroiense visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã.

Nas redes sociais, a publicitária publicou fotografias recentes da viagem. "Fazer uma viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível do que a gente ta acostumado. E tá tudo bem. Nunca me senti tão viva", escreveu em publicação do dia 29 de maio.



A família foi informada sobre o ocorrido aproximadamente três horas depois. Um grupo de turistas espanhóis que também participava da trilha encontrou o perfil de Juliana em uma rede social e começou a enviar mensagens para diversas pessoas até localizar uma amiga em comum das irmãs.

A partir desse contato, a comunicação passou a ser feita pelo WhatsApp, com o envio de fotos e vídeos do local, que ajudaram a confirmar a identidade da vítima.

