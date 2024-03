Em viagem ao Brasil, Macron vai participar de homenagem a Cacique Raoni; veja o roteiro

A- A+

Na viagem que fará ao Brasil entre 26 e 28 de março, o presidente francês, Emmanuel Macron, vai participar de uma homenagem ao Cacique Raoni, que no ano passado fez críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento em homenagem ao líder indígena, que é uma das principais vozes de defesa da Amazônia no mundo, também vai contar com a presença de Lula.

Em outubro do ano passado, em viagem ao Rio de Janeiro, Raoni criticou o presidente brasileiro pela demora do governo em atender às promessas feitas a ele no dia da posse, momentos antes de subir a rampa com o petista.

— Ele está devagar. Não cumpriu o que me prometeu no dia da posse e por isso vou a Brasília bater na porta dele — disse o Cacique Raoni ao Globo na ocasião .

Macron chegará ao Brasil no dia 26 de março. No primeiro dia, a comitiva francesa desembarca em Belém, às 15h30. Na cidade que sediará a COP30, em novembro do próximo ano, Macron será recebido por Lula para uma visita às comunidades ribeirinhas da Ilha do Combú e para um evento com lideranças indígenas brasileiras, ocasião em que ocorrerá a homenagem a Raoni. Após o evento, está prevista uma conversa de cerca de 1 hora entre os dois presidentes e lideranças indígenas convidadas pelo governo francês.

Em despacho encaminhado a ministros do governo Lula, contendo parte do roteiro de Macron no país, o chefe da Assessoria Internacional do Ministério das Relações Exteriores, Francisco Carneiro Felippo, explica a importância do evento de homenagem a Raoni. “Para além do aspecto simbólico, o interesse do governo francês em homenagear o Cacique Raoni pode vir, segundo reuniões realizadas junto a autoridades francesas, com manifestações políticas em favor dos direitos indígenas e sinalizações de apoio a projetos”.

Além das agendas em Belém, também está prevista uma ida de Macron a Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, onde visitará, junto com Lula, um Complexo Naval. Na avaliação do Itamaraty, a missão do presidente da França ao Brasil é tratada como de “grande prioridade” pela Presidência brasileira. “Entende-se, dentre outros, que esta missão selará a retomada das relações estratégicas entre os dois países, após os incidentes diplomáticos gerados pelo governo brasileiro anterior. Pretende-se avançar em diversos acordos de cooperação e Memorandos de Entendimento entre os dois países e, ainda que simbolicamente, os eventos na cidade de Belém são compreendidos como uma etapa importante da preparação da COP 30 no Brasil”, diz trecho do documento assinado por Francisco Carneiro Felippo.

