Caso Epstein

Em vídeo antissemita, sociólogo Jessé Souza diz que Epstein foi financiado pelo 'lobby judaico'

As afirmações foram condenadas pela Confederação Israelita do Brasil (Conib)

Sociólogo Jessé SouzaSociólogo Jessé Souza - Foto: Reprodução/Redes sociais

O sociólogo Jessé Souza publicou um vídeo com teor antissemita nas redes sociais no qual afirmava que o bilionário Jeffrey Epstein foi financiado pelo "lobby judaico". As afirmações foram condenadas pela Confederação Israelita do Brasil (Conib), que disse ser lamentável que o sociólogo use sua projeção acadêmica como plataforma para disseminar "conceitos carregados de ódio contra judeus".

No vídeo, Jessé Souza afirmava que Epstein, condenado por pedofilia e acusado de liderar uma rede de tráfico e exploração sexual de menores de idade, "é o produto mais perfeito do sionismo judaico" e o "melhor reflexo do supremacismo racial judaico e sionista".

Em outro trecho, ele disse ainda que "assim como Israel, Epstein matava e violava meninos e meninas, americanos e de outros lugares, por uma autorização tácita e às vezes explícita do poder do lobby judaico no mundo", sem apresentar nenhuma prova para suas afirmações.

Após a repercussão negativa, Souza excluiu o vídeo original e publicou um novo no qual pede desculpas por não ter separado "devidamente os lobbies sionista e judaico". "Mas mantenho todo o resto. Epstein não é um caso isolado, mas sim um filho dileto do sionismo como ideologia racista e assassina", declarou.

Em uma nota divulgada no final da tarde desta terça-feira, 10, Jessé Souza repudiou todas as formas de discriminação e disse que não acusou indivíduos ou coletividade, mas uma "estrutura de poder". Ele voltou a afirmar que errou ao não diferenciar os lobbies sionista e judaico, acrescentando que por isso lamenta o episódio.

O sociólogo finalizou o texto manifestando indignação contra o que chamou de "completo silêncio durante dois anos do genocídio palestino". Declarou ainda que isso só pode ser compreendido "se temos uma estrutura de chantagens que dura décadas com o fito de silenciar todo mundo".

Para a Conib, Souza culpou os judeus, grupo étnico-religioso, pelas ações de Epstein, atribuindo responsabilidade coletiva às ações de um individuo.

"Flagrado, retirou o conteúdo do ar e o substituiu por um novo ataque aos judeus, agora demonizando 'apenas' os sionistas (termo que se refere à defesa da autodeterminação do povo judaico e o direito a um Estado)", disse a entidade.

A série de vídeos de Jessé de Souza é mais uma evidência de como o antissemitismo, sempre mutante ao longo de séculos, encontrou no antissionismo sua melhor versão contemporânea", finalizou a Conib.

Jessé Souza foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) durante o segundo mandato de Dilma Rousseff. Ele também foi autor de diversos livros, como "A Classe Média no Espelho" e "A Elite do Atraso: da Escravidão à Lava Jato".

