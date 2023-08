A- A+

SOLIDARIEDADE Em visita à Casa do Pão, Dom Paulo Jackson reforça papel da Igreja no combate à fome Arcebispo de Olinda e Recife celebrou missa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres no local

Empossado no último domingo como arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson realizou nesta sexta-feira (18) sua primeira visita a Casa do Pão, localizada no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

O local, fundado em 2021, fornece uma série de serviços e atividades para pessoas em situação de rua ou fragilidade econômica. Para o sacerdote, a Casa é fundamental por auxiliar no processo de cidadania. “É um espaço onde as pessoas encontram possibilidade de realizar coisas básicas e elementares, como obter um documento. Quando elas encontram tantas possibilidades, existe um processo de cidadania e construção de um mundo novo. Não pode existir coisa mais bonita do que isso”, afirmou. O arcebispo também destacou que o voluntariado realizado no local ajuda ainda a promover a dignidade. “Continuaremos a dar pleno e total apoio à Casa do Pão e a incentivar e favorecer as parcerias com todas as instituições”. Leia também • "Venho como aquele que quer servir", diz dom Paulo Jackson, novo arcebispo de Olinda e Recife • Com presença de novo arcebispo de Olinda e Recife, Unicap inicia novo semestre • Dom Paulo Jackson celebra missa na Casa do Pão nesta sexta-feira (18)

De acordo com Dom Paulo Jackson, o combate à fome é uma prioridade para a Igreja. “O sonho de Dom Helder de um mundo sem fome é o mesmo de Santa Dulce dos Pobres e continua de pé. Ele ainda não se realizou, mas permanece no coração de cada um de nós”, completou o arcebispo.

Com 48 anos, Maria Tavares de Melo é uma das pessoas atendidas na Casa do Pão. No local, ela aprende artesanato e realiza as refeições do dia. “Aqui eu faço tapete, fuxico, bordado, é muito bom. Passo o dia por aqui porque gosto de aprender essas coisas, é muito bom”, observou.

Veja também

Prisões em flagrante Defensoria: maioria dos presos na Operação Escudo estava desarmada