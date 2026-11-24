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saúde Em visita a Cuba, diretor da OMS anuncia financiamento de US$ 2 milhões para programa de vacinação Tedros Adhanom Ghebreyesus visitou serviços de saúde onde foram distribuídos kits básicos de atendimento médico; ele continuará a visita pela América Latina

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou um financiamento de US$ 2 milhões para dar suporte ao programa de imunização de Cuba, em visita ao país.

O valor também será destinado para adquirir equipamentos médicos faltantes nas unidades de saúde do país, que enfrenta uma forte crise de abastecimento. O chefe da OMS ainda visitará outros países latinos ao longo desta semana.

O valor enviado pela entidade, explica um documento publicado hoje, tem como foco as atividades do programa de imunizações cubano. Isso porque durante muitos anos os índices de cobertura vacinal do país eram muito altos, superiores a 98%.

No último ano, porém, essa taxa começou a cair para 95%. A OMS informou que esssa contribuição financeira facilitará a imunização de 62 mil recém-nascidos, mais de 780 mil crianças e outras 110 mil pessoas que precisam de cuidados de saúde.

— As conquistas de Cuba na área da saúde pública, alcançadas com tanto esforço, precisam ser protegidas — afirmou Tedros Adhanom, que deve seguir viagem na América Latina. No fim de julho, ele esteve no Brasil e falou com exclusividade ao Globo sobre temas como o sistema de Saúde brasileiro e a crise do ebola.

A saúde de Cuba enfrenta um período de grande crise nos últimos anos, o cenário difícil ainda foi afetado por sanções americanas ao fornecimento de combustível à região, entre outras medidas.

A viagem do chefe da OMS, além do anuncio do apoio financeiro também incluiu visitas a centros de saúde, caso do Hospital Pediátrico Universitário William Soler e de um centro de cardiologia para crianças.

Lá, o especialista conversou com profissionais de saúde de familiares de crianças em tratamento. A delegação ainda entregou insumos e equipamentos aos centros de cuidado. Entre os repasses, estavam kits básicos de atendimento clínico e monitores de pressão, oximetros (para medir oxigenação do sangue), oftalmoscópios e otoscopios (para verificação básica de olhos e ouvidos).

Na mesma visita, segundo informou a OMS, também foram discutidas questões relacionadas às empresas de biotecnologia e à indústria farmacêutica nacional. O setor de inovação do país desenvolve pesquisas voltadas ao controle de doenças como Alzheimer, câncer e diabetes.

Essa foi a segunda visita de Tedros a Cuba. A primeira ocorreu há oito anos.

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