Educação em saúde Em visita à Folha de Pernambuco, diretora geral da Afya Jaboatão anuncia expansão da rede de ensino Vanessa Piasson foi recebida pela vice-presidente da Folha, Mariana Costa, e por diretores do jornal, e explicou afase atual do plano de expansão da rede

A diretora geral da Afya Faculdade de Ciências Médicas Jaboatão, Vanessa Piasson, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (24) para falar sobre os avanços tecnológicos na educação das ciências médicas e anunciar o novo campus de medicina da instituição em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Localizado na rua José Braz Moscow, em Piedade, o novo centro de ensino será inaugurado na quarta-feira (26).

Vanessa foi recebida pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa, junto com o diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi; o diretor-operacional, José Américo Lopes Góis; a gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos; e a coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota.

Novo campus

Com um investimento de cerca de R$ 20 milhões, a nova unidade contempla a expansão da primeira sede da faculdade, localizada na avenida Barreto de Menezes, em Prazeres, inaugurada em fevereiro de 2024. A nova estrutura conta com espaços como biblioteca, sala de estudo em grupo, praça de alimentação, área de lazer e convivência, estúdio para gravações, auditório, além de laboratórios de técnicas cirúrgicas e de anatomia.

"Queremos expandir o portfólio da graduação e trazer uma formação médica de ponta, com muita tecnologia, conexão e inteligência artificial atrelada à muita prática inovadora. Esse novo campus vai trazer um pouco disso. Foi um investimento de cerca de R$ 20 milhões nesse novo Campus, que vai começar a operação em janeiro e traz uma exclusividade para a medicina", explicou a diretora da Afya Jaboatão.

Workshop

A inauguração do novo campus acontece na tarde desta quarta-feira (26), e no dia seguinte (27), já no novo endereço, a Afya oferece um workshop de inteligência artificial (IA) na medicina com o diretor-executivo de medicina da instituição, o médico Itamar Gonçalves. O treinamento é voltado para profissionais da área, jornalistas e convidados.

A diretora geral da Afya Faculdade de Ciências Médicas Jaboatão, Vanessa Piasson. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

"Temos realizado ações como essa por todo o Brasil, com o objetivo de gerar discussões sobre como a IA está mudando a formação na medicina e como isso deve repercutir no futuro", disse Vanessa.

Ela explicou ainda que a instituição de ensino tem um comitê de professores exclusivo para pesquisa e treinamento dos profissionais com o uso da inteligência artificial.

"Temos trabalhado para 'tirar' esse receio de que o médico vai ser substituído pela IA. De jeito nenhum, pelo contrário, ele vai ter mais tempo para ser 'humano' com o seu paciente. É o entendimento e a consciência da importância do médico e de que ele pode estar perdendo tempo com outros detalhes, como o prontuário manual, e poderá dar mais atenção ao paciente porque o resto a inteligência artificial vai fazer", destacou.

Vanessa Piasson detalhou como as soluções que já utilizam a IA podem auxiliar o profissional na prática.

"Por exemplo, nas plataformas em que já é utilizada inteligência artificial, que ajudam o médico no atendimento, com a melhor dosagem, a prescrever o melhor tratamento, não é que ele vai depender disso, mas ajuda, principalmente com essa coisa da humanização no atendimento, e eu acredito que vai ser um grande diferencial", detalhou a diretora. Vanessa foi recebida pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; o diretor Executivo, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; a gerente de Mercado, Tânia Campos; e a coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ambulatório especializado

Junto ao novo campus, a Afya também irá inaugurar no bairro de Marcos Freire um novo Ambulatório Especializado de Ensino e Serviço (AEES), criado para atender simultaneamente às demandas de ensino na área da saúde e às necessidades reais da rede municipal.

Este será o segundo ambulatório especializado instalado pela Afya no município. A primeira unidade foi inaugurada em fevereiro de 2024, no bairro de Prazeres. Custeada pela Afya Faculdade de Ciências Médicas, a nova unidade de saúde oferecerá atendimentos ambulatoriais por meio da regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). A execução de ambas as unidades atende ao repasse relativo à adesão da instituição ao Programa Mais Médicos (PMM), do Governo Federal.

