Arte-educação Colégio GGE leva Gigante Cultural à Folha de Pernambuco O projeto, lançado no último dia 17 de novembro, integra o Movimento Cultura Transforma e passa a fazer parte do dia a dia de todas as unidades do colégio em Pernambuco e na Paraíba

A busca pelo resgate do saber artístico, histórico e criativo popular foi o tema central da visita do sócio-fundador e diretor cultural do Colégio GGE, José Folhadela, e do curador cultural da instituição, João Suassuna, à Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (2).

Tal propósito foi intensificado pela instituição através do Gigante Cultural, projeto lançado no último dia 17 de novembro que integra o Movimento Cultura Transforma e que passa a fazer parte do dia a dia de todas as unidades do colégio em Pernambuco e na Paraíba.

Os educadores foram recebidos pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pela gerente de Mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota.

Gigante Cultural

Todos receberam exemplares do projeto, elaborado em colaboração com o artista plástico Leopoldo Nóbrega. A iniciativa traz uma mini escultura interativa do Galo da Madrugada, para ser pintada e decorada - inclusive com retalhos das confecções anteriores da alegoria produzida pelo artista.

A iniciativa visa despertar a criatividade e a apreciação cultural por meio do conceito de um presente que não está pronto, mas que convida à cocriação e à experiência de forma democrática. Nesta edição, a ideia foi destacar a grandeza da instituição, através da representação de um dos gigantes da cultura popular pernambucana.

“O pensamento foi: ‘a nossa sociedade pernambucana é vitoriosa, é gigante. Então, vamos presentear o gigante com um ‘tradicional gigante’, e aí veio a ideia. Quem é que simboliza o gigante na nossa cultura, dentro das várias linguagens e ramificações da cultura? O carnaval. E dentro do carnaval, o galo. E assim o transformamos em um presente-espetáculo para, pedagogicamente, trazer a família para um presente que estamos chamando de ‘presente-experiência', contou Folhadela.

Movimento Cultura Transforma

Democratizar o saber artístico e cultural já é característica do Movimento Cultura Transforma GGE, que nasceu da necessidade de valorizar as expressões culturais e perpetuá-las.

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Uma iniciativa que vai além da sala de aula para abraçar movimentos culturais e a sociedade como um todo por meio do programa de televisão "Cultura Transforma", transmitido em emissoras de Caruaru, Petrolina e João Pessoa. A atração dissemina o saber da cultura popular e conecta o conteúdo estudado em sala de aula com a realidade através de entrevistas com artistas e movimentos artísticos locais.

“Queríamos um projeto que levasse conteúdo para a sociedade, um conteúdo cultural. Porque a cultura transversaliza. A cultura vai pegar no esporte, o programa bilíngue, mexer com a criatividade, com a segurança do aluno na hora de falar em público, ele estará preparado. Ele se prepara como cidadão global, porque com cultura a gente consegue atingir tudo que o GGE já faz muito bem”, explicou João Suassuna.

Ainda de acordo com o diretor cultural do projeto Movimento Cultura Transforma, o resgate de algo que estava perdido contribui para a construção pessoal do indivíduo “inerente a qualquer escolha profissional”.

“Sabe qual foi o tema do SSA (da UPE), terceira fase? A arte. Quando os alunos chegaram na segunda-feira, no GGE, me mostraram várias mensagens que me enviaram no direct do Instagram dizendo 'a gente detonou'. Porque quando essa disseminação do saber e da arte é feita de forma natural, isso ocorre. Poderia cair uma questão literal, objetiva ou subjetiva, como foi descrito, poderia cair ou não, mas a criatividade, o pensar de forma original, como Folhadela tão bem destaca, ela é inerente a qualquer escolha profissional”, concluiu Suassuna.

