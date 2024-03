Em visita à Folha, embaixadora da Eslovênia no Brasil ressalta relações diplomáticas entre os países

A- A+

A Folha de Pernambuco recebeu, na tarde desta quinta (21), a visita da embaixadora da Eslovênia no Brasil, Mateja Kračun, que já serviu em diversas funções no Ministério das Relações Exteriores e nas embaixadas em Moscou (Rússia), Londres (Inglaterra) e Kiev (Ucrânia). Ela veio acompanhada do ministro-conselheiro, Jean Pierre Vonarb, e do Cônsul Honorário do país europeu no Estado, Rainier Michael. Os representantes diplomáticos foram recebidos pelo diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pela diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; e pela gerente de jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues.



Vivendo há seis meses no Brasil, Kračun visitou pela primeira vez a capital pernambucana para participar da celebração dos oito anos da fundação do Consulado da Eslovênia no Estado. Durante esta semana, a embaixadora também foi recebida na Câmara Municipal do Recife, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no Palácio do Campo das Princesas, na Prefeitura do Recife, além de ter participado como convidada do Fórum Internacional de Desenvolvimento Econômico do litoral norte de Pernambuco, realizado em Paulista.

Relações diplomáticas



"O ano passado trouxe grande aceleração à dinâmica das relações bilaterais entre os dois países. O presidente do Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) se encontrou com a presidente da Eslovênia (Natasa Pirc Musar), durante o Jantar da Amazônia na COP28, e partilharam uma paixão pela ecologia e proteção do meio ambiente. Para 2024, os prognósticos para a expansão econômica entre os países são promissores. Muitas pequenas empresas eslovenas com inovações revolucionárias estão pensando em expandir para o mercado brasileiro, com soluções inovadoras em diferentes campos de alta tecnologia. Também é muito promissora a cooperação econômica na área das energias renováveis, agricultura e inteligência artificial", afirmou a embaixadora.



Nomeada há alguns anos como o país mais verde do mundo, a Eslovênia tem como foco também os cuidados com o meio ambiente e as mudanças no clima.



"Nós temos atenção especial à ligação entre os direitos humanos e as alterações climáticas. Nosso objetivo é preservar um ambiente limpo, saudável e sustentável, incluindo o direito à vida, saúde, alimentação, água e saneamento. Se não protegermos o clima, não poderemos alimentar as pessoas. Somos, inclusive, reconhecidos mundialmente como um dos poucos países que têm o direito à água potável na constituição, com recursos hídricos abundantes”, frisou.



Abelhas



A criação de abelhas é uma tradição antiga na Eslovênia, tendo, inclusive, um Dia Mundial da Abelha adotado pela ONU após proposta do país. No Brasil, a nação europeia participa de um projeto no Pará que auxilia no desenvolvimento de apiários.



"Durante séculos, as abelhas beneficiaram-se de pessoas, plantas e meio ambiente. Ao transportar o pólen de uma flor para outra, as abelhas e outros polinizadores permitem não só a produção de uma abundância de frutas, nozes e sementes, mas também mais variedade e melhor qualidade, contribuindo para a segurança alimentar e nutrição", citou.

"O principal projeto de polinizadores da Eslovênia no Brasil é o que temos em parceria com o Instituto Peabiru, em Belém, financiando o desenvolvimento de apiários em uma comunidade quilombola no Pará. São quatro mil abelhas meliponas habitando cada apiário e cada uma produzirá de um a dois quilos de mel", ressaltou.



A Eslovênia conquistou a independência em 25 de junho de 1991, quando a então Assembleia Eslovena adotou a Declaração sobre a Independência e a Carta Constitucional Básica sobre a Soberania e a Independência da República. Desde então, a data é conhecida como Dia do Estado. Atualmente, o país de cerca de dois milhões de habitantes, figura entre os lugares mais seguros e com melhores índices de desenvolvimento do mundo.

