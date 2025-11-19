A- A+

PERNAMBUCO Em visita à Folha, João Campos destaca importância da revitalização e moradia no Centro do Recife Prefeito comentou também sobre participação na COP30 e investimentos para a cidade

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (19). Ele destacou, entre outras pautas, a importância da revitalização do Centro da cidade para atrair mais moradores para a região.

O prefeito foi recebido pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor operacional, José Américo; e pelo editor-chefe interino, Edi Souza.

Durante sua fala, em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, João Campos chamou atenção para o Programa Morar no Centro, que trabalha na formulação de uma Parceria Público-Privada (PPP) voltada para revitalização urbana ao longo e em áreas próximas às Avenidas Guararapes e Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio.

"Não fui eleito e reeleito para fazer mais do mesmo. O Centro do Recife tem um processo de esvaziamento histórico. Não tem como a gente recuperar o Centro se as pessoas não voltarem a morar no Centro", afirmou.

Segundo o prefeito, uma equipe de especialistas contratada identificou que na área da avenida Guararapes existem mais de 10 imóveis que, caso sejam comprados pela prefeitura, podem virar mais de 1 mil unidades habitacionais. O objetivo é fazer um retrofit em todos esses pontos, que posteriormente teriam gestão cedida à iniciativa privada.

"Estamos falando de 140 mil metros quadrados de área plana, e 14 hectares recuperados pelo privado. A gente consegue fazer uma ação que viabiliza a moradia no Centro, e a gente induz outros 30 imóveis que estão naquela área que têm uma facilidade jurídica para que o privado o faça", explicou.

A prefeitura abriu, no fim de outubro, uma consulta popular para o projeto. O prazo de ouvidoria era até o último dia 4 de novembro. Após a escuta e formatação técnica, a proposta passou para o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Com essa devolutiva, será possível lançar a licitação para compra de 14 edificações (12 destinadas à moradia).

Essa concessão teria vigência contratual de 30 anos. Segundo a prefeitura, o investimento supera R$ 300 milhões. O objetivo é que essas habitações sejam de interesse social, inclusive com o ingresso no programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

"Mais de 98% dos imóveis sem uso do Centro são privados. Então a prefeitura não tem o que fazer se não tiver uma legislação para isso. Se tiver um imóvel abandonado, que é ponto de droga, crime e insegurança, a prefeitura pode desapropriar e botar para leilão para que o privado compre", disse o prefeito.

"Uma minoria de um lado vai achar ruim, uma minoria de outro lado vai achar ruim, mas a imensa maioria da população do Recife quer que o Centro seja revitalizado e as pessoas voltem a morar. Eu não vou medir esforços para tornar isso possível", completou.



COP30

Durante a entrevista, João Campos enalteceu também a participação da cidade na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), que começou no último dia 10 de novembro.

O prefeito esteve presente desde a abertura, e firmou parcerias importantes, como a com o Ministério da Justiça para ampliar o monitoramento de áreas verdes e combater crimes ambientais.

Foram construídos, segundo o prefeito, diversos encontros, inclusive na área de tecnologia, para trazer avanços para a capital. São exemplos reuniões com equipes da Microsoft, Google e plataformas novas de crédito de carbono.

"A gente está num trabalho de construção nos próximos três meses para poder tornar público todas essas parcerias firmadas. Então de Inteligência Artificial a Data Centers e crédito de carbono, conseguimos abrir boas oportunidados na COP30 e trazer isso para a agenda do dia a dia", destacou o prefeito.

Hospital da Criança

O prefeito chamou atenção também para o Hospital da Criança, e revelou que a estrutura já está em processo de finalização. A unidade, segundo João Campos, será entregue no início do ano que vem.

"Não tem hospital público de Pernambuco que chegue perto do Hospital da Criança. O matrial construtivo, o projeto arquitetônico, o tipo que serviço que vai ter lá é uma coisa impressionante", pontuou.

Com 12 mil metros quadrados de área construída, a unidade médica está sendo erguida na Avenida Recife, no bairro de Areias, Zona Oeste da cidade. O hospital vai ampliar o acesso de crianças e adolescentes da capital ao Sistema Único de Saúde (SUS) e contará com 60 leitos - sendo 50 de enfermaria e 10 de terapia intensiva (UTI).

Também haverá ambulatórios especializados em diversas subespecialidades pediátricas, como ginecologia, psiquiatria e neuropediatria. A unidade será, ainda, a primeira do Nordeste a ter um Centro TEA/Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI) com equoterapia, que terá capacidade de realizar 1,8 mil atendimentos mensais.

