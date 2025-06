A- A+

Visita Em visita a Israel, Milei anuncia mudança de Embaixada para Jerusalém até 2026 Presidente argentino foi homenageado nesta quarta-feira com uma cerimônia especial no Parlamento

Durante discurso na Knesset (Parlamento israelense), o presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta quarta-feira que vai transferir a Embaixada do país latino-americano de Tel Aviv para Jerusalém até 2026.

A medida, que representa o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, algo que vai na contramão de boa parte da comunidade internacional, já tinha sido anunciada como intenção pelo argentino na corrida pela Casa Rosada, em 2023, e na primeira visita presidencial de Milei ao país, em 2024. Atualmente, apenas Guatemala, Honduras, Kosovo, Paraguai, Itália e EUA mantêm missões diplomáticas em Jerusalém, cuja região leste é reivindicada pelos palestinos como capital de um futuro Estado.

Aliado de Israel, Milei criticou em seu discurso aqueles que criticam a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza e contra o grupo terrorista Hamas.

— Irmãos de Israel, a Argentina está com vocês neste momento difícil. Lamentavelmente, não posso dizer o mesmo sobre a comunidade internacional que se deixou manipular pela propaganda terrorista, invertendo as categorias de vítima e agressor — disse, acrescentando: — É importante entender que estamos em uma batalha existencial e moral entre o bem e o mal.

Presente na sessão, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o argentino como um "amigo verdadeiro" e agradeceu pelo apoio na "campanha contra as forças da escuridão".

Na segunda-feira, quando chegou a Israel, Milei participou de uma reunião privada com Netanyahu e visitou o Muro das Lamentações, onde fez uma prece especial ao lado de lideranças religiosas da região.

Na companhia de sua irmã, Karina, que também é secretária-geral da Presidência argentina, o presidente argentino compareceu nesta terça-feira a um encontro com familiares de pessoas sequestradas pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro de 2023.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais sobre o encontro, Milei afirma querer "acabar com o terrorismo" e se posiciona como "máximo e incondicional aliado" de Israel. De acordo com a imprensa argentina, Milei só permaneceu na reunião por alguns minutos, pois estava com dor de garganta. "Realmente, o presidente não estava com boa aparência”, disse um dos familiares dos reféns consultados ao jornal argentino Clarín.

Veja também