A- A+

Coreia do Norte Em visita a Pyongyang, ministro russo chama Coreia do Norte de 'Estado amigo' Visita de Shoigu, juntamente com a de uma delegação chinesa de alto nível, são as primeiras conhecidas de personalidades estrangeiras ao país desde a pandemia de Covid-19

O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, disse nesta quarta-feira que a Coreia do Norte é um "parceiro importante" para Moscou e que a Rússia quer "fortalecer a cooperação" com o país, ao qual chamou de 'Estado amigo', durante uma reunião em Pyongyang com seu colega norte-coreano, Kang Sun Nam.

“A RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país] é um parceiro importante para a Rússia, com a qual estamos ligados por uma fronteira comum e uma rica história de cooperação”, declarou Shoigou em um comunicado.

A autoridade russa, vestida com uniforme militar, também disse ao seu colega norte-coreano que Moscou quer "fortalecer a cooperação" em defesa entre os dois países e que considera a Coreia do Norte um "Estado amigo".

Na quinta-feira, Shoigu participará de cerimônias em comemoração ao 70º aniversário do armistício da Guerra da Coreia, assinado em 27 de julho de 1953.

Sua visita, juntamente com a de uma delegação chinesa de alto nível, são as primeiras visitas conhecidas de personalidades estrangeiras ao país desde a pandemia de Covid-19.

Shoigu foi recebido no aeroporto de Pyongyang nesta quarta-feira por Kang Sun Nam e depois depositou flores no Monumento da Vitória da Guerra de Libertação, de acordo com fotos divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia.

Veja também

educação Tecnologia nas escolas: uma falsa boa ideia, segundo a Unesco