Em visita ao Compaz, ministro de Lula defende que equipamento público se torne política nacional

Com extensa agenda no Recife nesta quinta-feira (31), o Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, realizou uma visita ao Centro Comunitários da Paz (Compaz) Governador Eduardo Campos.

Acompanhado do prefeito João Campos, Silvio revelou que a experiência exitosa do equipamento público na capital pernambucana poderá ser replicada em todo o território nacional.

Segundo o titular da pasta, um diálogo institucional entre as equipes do Governo Federal e da gestão municipal será mantido com o objetivo de estabelecer uma possível parceria.

“A ideia é que a experiência do Compaz sirva como ponto de partida para uma política nacional. Vimos aqui que criar uma estrutura administrativa política com participação social popular é uma coisa que funciona. A ocupação do território com um serviço público de qualidade aproxima as pessoas da cidadania”, afirmou Silvio.

Para ele, os resultados evidentes auxiliam na fundamentação da política pública. “É uma grande experiência política. Minha missão é construir uma política nacional de Direitos Humanos e isso significa que temos que encontrar com as instituições. Não é só olhar de Brasília mas também oferecer ajuda e até mesmo pedir porque algumas experiências, como é o caso do Compaz, por exemplo, podem ajudar”, completou.

O prefeito João Campos destaca que a política é construída com base na participação popular, o que traz um diferencial para os resultados alcançados pelo equipamento público.

“Tudo que você vê em cada Compaz foi escolhido pelas pessoas, é muito importante porque a gente dá o que a população quer. Queremos que as crianças saibam que, independente do lugar onde elas nascem, têm o direito de sonhar. É papel do estado prover que esse sonho tenha um caminho mais curto para ser realizado”, observou.

Além disso, Campos também ressalta que as atividades oferecidas englobam uma política pública transversal com a participação de diversos setores do poder municipal. “Temos aqui a secretaria de segurança, de educação, esportes, da mulher… Ter uma governança disso não é fácil, mas os resultados são expressivos e os indicadores de segurança comprovam isso”, avaliou.



O prefeito aproveitou ainda a oportunidade para fazer um aceno ao Governo Federal. “Agradeço ao ministro e ao presidente Lula que tem sido muito generoso com Pernambuco, anunciando mais de R$ 90 bilhões de investimentos sem olhar partido ou bandeira política. O ministro se colocou à disposição para trazer uma intensificação dessas políticas públicas e o Compaz é um dos instrumentos”, concluiu.

