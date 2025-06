A- A+

Pernambuco Em visita ao Recife, ministra das Mulheres participa de ação no centro Marta Almeida Márcia Lopes, atual responsável pela pasta, assinou uma portaria de convocação de 26 servidoras aprovadas no primeiro concurso público destinado exclusivamente à Secretaria da Mulher

Em visita ao Recife na terça-feira (10), a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, esteve no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, localizado na rua do Bom Jesus, Bairro do Recife, área central da cidade.

Durante a ocasião, ela assinou a portaria de convocação de 26 servidoras aprovadas no primeiro concurso público destinado exclusivamente à Secretaria da Mulher.

“Queremos as mulheres livres de qualquer tipo de violência, queremos as mulheres se sentindo pertencentes, reconhecendo sua história, suas potencialidades e realizando seus projetos. Foi isso que vi aqui. Fiquei muito feliz em conhecer e discutir os programas e as iniciativas desta Secretaria para as Mulheres”, destacou a ministra Márcia Lopes.

O Centro Marta Almeida homenageia a educadora e ativista Marta Carmelita Bezerra de Almeida, conhecida como Martinha, que foi uma figura emblemática na luta pelos direitos das mulheres negras em Pernambuco.

O lugar é dedicado ao fortalecimento e ao empoderamento das mulheres por meio da inclusão educacional, social, política, econômica e cultural.

Instalado em dois casarões históricos restaurados e tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), existe uma área construída com 700 m², que preserva a arquitetura original e o valor histórico do local.

O espaço ainda conta com uma estrutura moderna e multifuncional: laboratório de audiovisual, cozinha de vanguarda, sala multiuso, auditório, brinquedoteca, ateliê de moda e costura.

Além dos serviços permanentes, o Centro promove workshops, palestras educativas e cursos profissionalizantes em áreas como moda e costura, audiovisual e mídias digitais, marketing, tecnologia e gastronomia.

Na visita, a ministra esteve acompanhada da secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros, e do prefeito da cidade, João Campos.

“Estamos hoje fazendo nomeações para o quadro próprio da Secretaria da Mulher do Recife. Essa é uma construção histórica, era um desejo de muito tempo, e pela primeira vez uma capital está fazendo um concurso próprio para a Secretaria das Mulheres, garantindo perenidade”, disse João Campos.

“A gente tem uma estratégia de política pública permanente para as mulheres da cidade e com servidoras nomeadas que vão poder garantir políticas públicas das mais diversas, da qualificação profissional à garantia de direitos, da orientação psicossocial às arte-educadoras, passando por pessoas que atuam na área social e no empreendedorismo”, completou o prefeito.

Cabo de Santo Agostinho

Em sua primeira visita a Pernambuco, Márcia Lopes também foi até o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, para participar da reinauguração da Cozinha Comunitária Benedita Maria de Miranda, localizada no Cras da Charnequinha.

A cozinha comunitária terá capacidade para fornecer 200 refeições por dia, durante cinco dias por semana. O projeto é realizado em parceria com o Governo de Pernambuco e o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio do programa Bom Prato PE.



