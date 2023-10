Em visita de ministro ao Recife, manifestantes cobram por nomeações de concurso da Polícia Penal

A- A+

Durante visita do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, ao Complexo Penitenciário do Curado, na Zona Oeste do Recife, nesta terça-feira (17), algumas pessoas se reuniram na entrada do local em manifestação pacífica.



Eles cobravam um posicionamento oficial do Governo de Pernambuco sobre os rumos das nomeações para o último concurso da Polícia Penal, e tentavam atrair a atenção do auxiliar do governo brasileiro para a causa.

De acordo com os manifestantes, 1.354 pessoas participaram e passaram na última etapa do concurso, mas, até o momento, a lista de classificação divulgou que apenas 338 foram nomeados, deixando os demais 967 sem atualizações sobre o processo.

"Estamos nos reunindo aqui para pleitear mais nomeações para o governo do estado, já que existem quase 1.000 policiais que concluíram a formação para o sistema penal com êxito e que, até agora, não receberam nenhuma movimentação de como as nomeações vão seguir. A gente fez as provas, os testes psicotécnicos e concluímos o curso de formação. Só estamos esperando as nomeações para podermos começar a trabalhar", disse o representante do grupo e aprovado no curso de formação, Arthur Leça.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Governo de Pernambuco, que, por meio da Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), informou que "o concurso para a Polícia Penal previa a contratação de apenas 200 policiais penais, mas contratou quase o dobro, com o chamamento de 338 aprovados".



O órgão informou ainda que "o certame tem validade de quatro anos e, em caso de novas convocações, o processo será previamente divulgado".

Segundo os agentes, o resultado das provas foi divulgado em janeiro deste ano, mas, até o momento, apenas uma parcela dos aprovados foram direcionados para o curso prático, que ocorreu em fevereiro e, a partir daí, para as suas novas jurisdições para exercerem as novas funções.

"Hoje em dia o Sistema Penitenciário pernambucano se encontra com 2.000 vagas em vacância. Ou seja, era para termos 4.000 agentes trabalhando, mas só temos 1.197. Sendo que temos 1.000 policiais esperando para trabalhar. O nosso manifesto pacífico tenta trazer visibilidade e solicitar às autoridades, ministro e governadora, mais nomeações", completou Arthur Leça.

Durante a ação, os manifestantes chegaram, ainda, a formalizar a ação com a entrega de um ofício ao ministro Silvio Almeida, cobrando uma postura oficial e pedindo ajuda do titular da pasta a respeito do anúncio dos classificados.

"Como Vossa Excelência (ministro Silvio Almeida) mesmo falou na reunião do dia 16 de outubro de 2023, na Secretaria de Direitos Humanos e Justiça em Recife, 'NÓS NÃO SÓ TEMOS A VONTADE DE RESOLVER COMO O DEVER DE RESOLVER!'. Diante desses fatos, pedimos encarecidamente a Vossa Excelência que interceda por nós, alunos aprovados e formados, junto à Excelentíssima Senhora Governadora Raquel Lyra para que seja divulgada nossa lista de classificação e assim sejamos nomeados", diz um trecho do ofício.

