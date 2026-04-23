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Conflito

Em visita surpresa a Kiev, o príncipe Harry pede a Putin que coloque fim à guerra

"Este é um momento para a liderança americana; um momento para os Estados Unidos mostrarem que podem honrar suas obrigações perante os tratados internacionais", disse o príncipe inglês em seu discurso

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O príncipe Harry, duque de Sussex, responde a perguntas durante o Fórum de Segurança de Kiev, em Kiev, em 23 de abril de 2026O príncipe Harry, duque de Sussex, responde a perguntas durante o Fórum de Segurança de Kiev, em Kiev, em 23 de abril de 2026 - Foto: Genya Savilov / AFP

O príncipe Harry da Inglaterra pediu, nesta quinta-feira (23), que os Estados Unidos assumissem um papel decisivo para acabar com a invasão russa da Ucrânia e instruísse o presidente russo, Vladimir Putin, a "parar esta guerra".

Harry chegou inesperadamente à capital ucraniana nesta quinta-feira, em sua terceira visita à Ucrânia para apoiar veteranos feridos como parte de sua Fundação Invictus Games.

Num discurso no Fórum de Segurança de Kiev, que contou com a presença de repórteres da AFP, ele disse que a Ucrânia deu um exemplo de “liderança” e “unidade” desde que as forças russas iniciaram uma invasão em fevereiro de 2022.

"Este é um momento para a liderança americana; um momento para os Estados Unidos mostrarem que podem honrar suas obrigações perante os tratados internacionais", disse em seu discurso.

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O príncipe também se dirigiu diretamente a Putin, instando-o a "evitar mais sofrimento para ucranianos e russos e a escolher um caminho diferente".

“Presidente Putin, nenhum país se beneficia da contínua perda de vidas que estamos testemunhando. Ainda há tempo para parar esta guerra”, disse.

O príncipe também planeja visitar a Halo Trust, uma organização de desminagem que sua mãe, a princesa Diana, apoiava.

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