A Suprema Corte dos EUA decidiu, de forma unânime, que o ex-presidente Donald Trump poderá disputar as primárias e a eleição geral de novembro no Colorado, derrubando uma decisão da justiça local que havia declarado sua inelegibilidade no estado, citando a 14º Emenda Constitucional, que trata de candidatos a cargos públicos envolvidos no crime de insurreição.



A decisão inicial era ligada à suposta participação de Trump no ataque ao Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, e começava a ser replicada por tribunais em outros estados do país.







