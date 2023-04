A- A+

Estado de greve Em votação, metroviários do Recife decidem por estado de greve durante assembleia A principal exigência da categoria é o pedido pela não privatização do transporte

Após o ato promovido pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), no início da noite desta quinta-feira (20), na frente da Estação Central do Metrô do Recife, o estado de greve da classe foi determinado por meio de uma votação. A principal exigência é o pedido pela não privatização do transporte.

Para o presidente do Sindmetro, Luiz Soares, essa é uma forma de cobrar uma promessa de campanha feita pelo atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Foi uma promessa da campanha de Lula. Ele prometeu que não iria privatizar o metrô. No entanto, já completaram 100 dias do governos e ele não retirou a gente do Plano Nacional de Desestatização (PND), como fez com outras empresas”, disse.

