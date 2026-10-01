VOO
Embaixada da Índia nos Emirados informa que piloto da flydubai ferido está em bom estado de saúde
Mittal se encontrou com "o capitão Smit Machchhar e sua família no hospital
A missão diplomática indiana nos Emirados Árabes Unidos anunciou, nesta quinta-feira (1º), que o embaixador Deepak Mittal visitou o comandante ferido do voo da flydubai e confirmou que ele está "com boa saúde e se recuperando bem".
Mittal se encontrou com "o capitão Smit Machchhar e sua família no hospital. O capitão Machchhar está com boa saúde e se recuperando favoravelmente", informou a embaixada indiana nos Emirados Árabes Unidos.
Leia também
• Palestra no Recife alerta sobre uso excessivo de telas na terceira idade na próxima quarta-feira (7)
• Jiboia aparece no gradil de estacionamento de condomínio na Zona Sul do Recife
• Recife lança plataforma para auxiliar buscas de pessoas idosas em casos de desaparecimentos
O piloto indiano foi hospitalizado na Arábia Saudita após ser atacado em pleno voo e depois que o avião fez um pouso de emergência na cidade saudita de Tabuk, na quarta-feira.