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VOO Embaixada da Índia nos Emirados informa que piloto da flydubai ferido está em bom estado de saúde Mittal se encontrou com "o capitão Smit Machchhar e sua família no hospital

A missão diplomática indiana nos Emirados Árabes Unidos anunciou, nesta quinta-feira (1º), que o embaixador Deepak Mittal visitou o comandante ferido do voo da flydubai e confirmou que ele está "com boa saúde e se recuperando bem".

Mittal se encontrou com "o capitão Smit Machchhar e sua família no hospital. O capitão Machchhar está com boa saúde e se recuperando favoravelmente", informou a embaixada indiana nos Emirados Árabes Unidos.

O piloto indiano foi hospitalizado na Arábia Saudita após ser atacado em pleno voo e depois que o avião fez um pouso de emergência na cidade saudita de Tabuk, na quarta-feira.

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