Repúdio Embaixada do Brasil em Berlim repudia livro didático que diz que criança do Rio busca comida no lixo Material didático que descreve Brasil de forma preconceituosa gera indignação e provoca bullying contra aluno brasileiro

A Embaixada do Brasil em Berlim emitiu uma nota para repudiar a referência, feita num livro didático alemão, a um fictício personagem brasileiro que se descreve como alguém que "busca comida no lixo" e "não estuda".

Uma mãe brasileira denunciou em um grupo um caso de bullying sofrido por uma criança brasileira em uma escola na Alemanha. O episódio foi motivado por um conteúdo ofensivo presente no livro didático "ABC der Tiere", da editora Mildenberger Verlag.

No material, há um trecho que descreve um menino chamado Marco, que vive no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, afirmando que ele "não vai à escola, busca restos de comida no lixo de manhã e quer ser jogador de futebol". A descrição reforça um estereótipo negativo sobre o Brasil.

A representação no livro levou colegas de classe a ironizarem a criança brasileira, resultando em um caso de bullying.

A situação gerou revolta entre pais e brasileiros que vivem na Alemanha, levantando questionamentos sobre a responsabilidade das editoras e escolas na escolha dos materiais didáticos.

O caso reacende o debate sobre a importância de representações mais justas e realistas em livros escolares, evitando que estereótipos prejudiquem a imagem de determinadas culturas.

Grupos de brasileiros na Alemanha já se mobilizam para denunciar o conteúdo e cobrar posicionamento da editora e das autoridades educacionais do país.

Em uma postagem na rede social a editora comentou o caso, afirmando que o livro será revisado.

"Lamentamos muito que isso tenha criado uma impressão errada; essa não era a nossa intenção. Nosso objetivo é sensibilizar as crianças para a diversidade do mundo e dar a elas uma visão diferenciada das diferentes culturas. Levamos esse feedback muito a sério e gostaríamos de enfatizar que estamos revisando o ABC dos Animais."

Após a repercussão do caso, brasileiros passaram a se manifestar nas redes sociais da editora Mildenberger Verlag, criticando a forma estereotipada como o Brasil foi retratado no livro. Nos comentários, usuários denunciaram a abordagem preconceituosa e exigiram uma retratação.

"Diversidade não é sobre pegar um estereótipo e reproduzi-lo nos seus livros", escreveu uma internauta. Outros brasileiros questionaram como um material escolar poderia alimentar ideias xenófobas entre crianças, alertando para os impactos negativos que esse tipo de conteúdo pode ter na formação dos estudantes alemães.

"Acabei de descobrir como eles aprendem a ser xenófobos na escola na Alemanha! É assim que fazes o teu povo pensar que é superior aos outros! Entendi!! Também é vergonhoso e espero que consigas corrigir este enorme erro", pontuou outra brasileira. "Absurdo retratar o Brasil dessa forma como se o país fosse só pobreza."

