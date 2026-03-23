Guerra no Oriente Médio
Embaixada do Irã no Afeganistão diz que Trump recuou por 'firme advertência' de Teerã
Declaração da embaixada foi feita em publicação no X, na manhã desta segunda-feira, 23
A Embaixada do Irã em Cabul, no Afeganistão, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou em relação a Teerã após a "firme advertência" do país persa. A declaração da embaixada foi feita em publicação no X, na manhã desta segunda-feira, 23.
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"Após a República Islâmica ameaçar atacar a infraestrutura energética de toda a região caso os EUA atacassem a infraestrutura energética iraniana, Trump recuou e disse ter ordenado o adiamento do ataque", escreveu na postagem, que mostra a publicação original do mandatário americano na Truth Social.