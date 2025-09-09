A- A+

Brasil Embaixada dos EUA compartilha declaração de porta-voz de Trump com crítica ao Brasil Manifestações ocorrem em meio a julgamento de Bolsonaro pelo STF

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília reproduziu, nesta terça-feira, uma declaração da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, sobre a possibilidade de novas ações em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A representação americana usou as redes sociais para difundir a fala de Leavitt.

"A liberdade de expressão é, sem dúvida, a questão mais importante do nosso tempo. Ela está garantida em nossa Constituição e @POTUS (abreviação de presidente dos EUA, na sigla em inglês) acredita firmemente nisso... Adotamos medidas significativas em relação ao Brasil, tanto por meio de sanções quanto pelo uso de tarifas, para assegurar que países ao redor do mundo não imponham punições a seus cidadãos dessa maneira”, escreveu a embaixada.

Ao estabelecer uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, o presidente Donald Trump citou em primeiro lugar, como justificativa, a situação de Bolsonaro, que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes.

O relator da ação é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que tem sido alvo de sanções pelo governo americano, como a suspensão do visto de entrada em território americano e bloqueio de bens e operações financeiras que envolvam empresas daquele país.

Para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse tipo de interferência em assuntos internos fere a soberania brasileira. Embora diplomatas brasileiros venham tentando abrir um canal de diálogo com o Departamento de Estado dos EUA, não houve sucesso até o momento.

Pela manhã, a representação americana republicou uma mensagem nas redes sociais do subsecretário dos EUA, Darren Beattie, divulgada na segunda-feira. Ele prometeu 'medidas cabíveis' contra o ministro Alexandre de Moraes.

"Dia 7 de setembro marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais – continuaremos a tomar as medidas cabíveis", diz a publicação.

Veja também