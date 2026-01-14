"Taxas inaceitáveis": EUA confirmam suspensão da emissão de vistos para o Brasil e outros países
Comunicado enviado à reportagem fala em "taxas inaceitáveis" pagas pelos Estados Unidos para que migrantes desses países tenham acesso a programas de assistência social
O Departamento de Estado dos Estados Unidos, por meio da Embaixada no Brasil, confirmou, nesta quarta-feira (14), a suspensão da emissão de vistos americanos de imigrante para cidadãos do Brasil e de mais países. Não se encaixam nesse perfil, por exemplo, vistos para turistas. (Veja a lista completa ao fim do texto)
A informação havia sido divulgada inicialmente pela Fox News Digital, e foi confirmada à Folha de Pernambuco pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
O motivo seriam as taxas pagas pelo governo americano para que migrantes dessas nações tenham acesso a programas de assistência social.
Em nota enviada à reportagem, o órgão informou que a suspensão do processamento de vistos atinge países “cujos migrantes recorrem a programas de assistência social pagos pelo povo americano em taxas inaceitáveis”.
Leia também
• Venezuela liberta jornalistas em meio à pressão de Trump
• EUA anuncia início da "fase dois" de seu plano em Gaza com o objetivo de desmilitarizar o Hamas
• Lula conversou com Putin por telefone nesta quarta (14) para discutir crise na Venezuela
O comunicado ainda pontua que a medida seguirá em vigor até que os EUA “possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano”.
Confira a nota na íntegra:
"O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrante de 75 países cujos migrantes recorrem a programas de assistência social pagos pelo povo americano em taxas inaceitáveis. O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano."
Em postagens na rede social X, o Departamento de Estado explicou que países como Somália, Haiti, Eritreia e Irã também fazem parte da lista, que foi solicitada pela reportagem e ainda não recebida até a publicação desta matéria.
The pause impacts dozens of countries – including Somalia, Haiti, Iran, and Eritrea – whose immigrants often become public charges on the United States upon arrival.— Department of State (@StateDept) January 14, 2026
We are working to ensure the generosity of the American people will no longer be abused.
A Embaixada dos EUA no Brasil fez publicação no Instagram sobre a medida.
"Estamos trabalhando para garantir que a generosidade do povo americano não seja mais abusada. A Administração Trump sempre colocará os EUA em primeiro lugar", sentenciou.
O Itamaraty não comentou o caso. Em resposta a pedido da reportagem, disse que “sugere-se contato com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília”.
Confira a lista completa dos tipos de visto que se encaixam na restrição:
|Categoria Principal
|Propósito / Descrição
|Categoria de Visto
|Parente imediato e patrocínio familiar
|Cônjuge de cidadão americano
|IR1, CR1
|Cônjuge de cidadão americano aguardando aprovação da petição I-130
|K-3
|Noivo(a) para se casar com cidadão americano e viver nos EUA
|K-1
|Adoção internacional de órfãos por cidadãos americanos
|IR3, IH3, IR4, IH4
|Determinados familiares de cidadãos americanos
|IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4
|Determinados familiares de residentes permanentes legais
|F2A, F2B
|Patrocínio empregador – emprego
|Trabalhadores prioritários (Primeira preferência)
|E1
|Profissionais com diplomas avançados e pessoas de habilidade excepcional (Segunda preferência)
|E2
|Profissionais e outros trabalhadores (Terceira preferência)
|E3, EW3
|Criação de emprego / investidores (Quinta preferência)
|C5, T5, R5, I5
|Certos imigrantes especiais (Quarta preferência)
|S (vários)
|Trabalhadores religiosos
|Ministros e trabalhadores religiosos
|SD, SR
|Tradutores / intérpretes iraquianos e afegãos
|Trabalharam para ou em nome do governo dos EUA
|SI, SQ
|Outros imigrantes
|Programa de Diversidade de Visto (Loteria de Vistos)
|DV
|Residente retornando
|SB