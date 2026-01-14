A- A+

migração "Taxas inaceitáveis": EUA confirmam suspensão da emissão de vistos para o Brasil e outros países Comunicado enviado à reportagem fala em "taxas inaceitáveis" pagas pelos Estados Unidos para que migrantes desses países tenham acesso a programas de assistência social

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, por meio da Embaixada no Brasil, confirmou, nesta quarta-feira (14), a suspensão da emissão de vistos americanos de imigrante para cidadãos do Brasil e de mais países. Não se encaixam nesse perfil, por exemplo, vistos para turistas. (Veja a lista completa ao fim do texto)

A informação havia sido divulgada inicialmente pela Fox News Digital, e foi confirmada à Folha de Pernambuco pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

O motivo seriam as taxas pagas pelo governo americano para que migrantes dessas nações tenham acesso a programas de assistência social.

Em nota enviada à reportagem, o órgão informou que a suspensão do processamento de vistos atinge países “cujos migrantes recorrem a programas de assistência social pagos pelo povo americano em taxas inaceitáveis”.

O comunicado ainda pontua que a medida seguirá em vigor até que os EUA “possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano”.

Confira a nota na íntegra:

"O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrante de 75 países cujos migrantes recorrem a programas de assistência social pagos pelo povo americano em taxas inaceitáveis. O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano."

Em postagens na rede social X, o Departamento de Estado explicou que países como Somália, Haiti, Eritreia e Irã também fazem parte da lista, que foi solicitada pela reportagem e ainda não recebida até a publicação desta matéria.

The pause impacts dozens of countries – including Somalia, Haiti, Iran, and Eritrea – whose immigrants often become public charges on the United States upon arrival.



We are working to ensure the generosity of the American people will no longer be abused. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

A Embaixada dos EUA no Brasil fez publicação no Instagram sobre a medida.

"Estamos trabalhando para garantir que a generosidade do povo americano não seja mais abusada. A Administração Trump sempre colocará os EUA em primeiro lugar", sentenciou.

O Itamaraty não comentou o caso. Em resposta a pedido da reportagem, disse que “sugere-se contato com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília”.

Confira a lista completa dos tipos de visto que se encaixam na restrição:



Categoria Principal Propósito / Descrição Categoria de Visto Parente imediato e patrocínio familiar Cônjuge de cidadão americano IR1, CR1 Cônjuge de cidadão americano aguardando aprovação da petição I-130 K-3 Noivo(a) para se casar com cidadão americano e viver nos EUA K-1 Adoção internacional de órfãos por cidadãos americanos IR3, IH3, IR4, IH4 Determinados familiares de cidadãos americanos IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4 Determinados familiares de residentes permanentes legais F2A, F2B Patrocínio empregador – emprego Trabalhadores prioritários (Primeira preferência) E1 Profissionais com diplomas avançados e pessoas de habilidade excepcional (Segunda preferência) E2 Profissionais e outros trabalhadores (Terceira preferência) E3, EW3 Criação de emprego / investidores (Quinta preferência) C5, T5, R5, I5 Certos imigrantes especiais (Quarta preferência) S (vários) Trabalhadores religiosos Ministros e trabalhadores religiosos SD, SR Tradutores / intérpretes iraquianos e afegãos Trabalharam para ou em nome do governo dos EUA SI, SQ Outros imigrantes Programa de Diversidade de Visto (Loteria de Vistos) DV Residente retornando SB

