Departamento de Estado Americano
Embaixada dos EUA na Venezuela retoma operações após sete anos
"Retomamos formalmente as operações na Embaixada dos EUA em Caracas, marcando um novo capítulo em nossa presença diplomática na Venezuela"
A bandeira dos EUA tremula na embaixada americana em Caracas em 14 de março de 2026 - Foto: Maryorin Mendez / AFP
A Embaixada dos Estados Unidos em Caracas retomou suas operações nesta segunda-feira (30), após sete anos de relações diplomáticas interrompidas, informou o Departamento de Estado.
Os EUA e a Venezuela anunciaram em 5 de março que restabeleceriam suas relações, mas até esta segunda-feira as atividades diplomáticas foram realizadas à distância, da embaixada em Bogotá.
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“Retomamos formalmente as operações na Embaixada dos Estados Unidos em Caracas, marcando um novo capítulo em nossa presença diplomática na Venezuela”, afirmou o comunicado.