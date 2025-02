Embaixada dos EUA no Brasil emite alerta de segurança para o Carnaval 2025; confira orientações

A- A+

Com a chegada da temporada de Carnaval de 2025, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta para aos seus cidadãos. A mensagem, focada em alertas de golpes e medidas de segurança para os turistas, oferece orientações como "não use joias caras ou carregue grandes quantias de dinheiro e evite favelas em todos os momentos".

Entre as principais recomendações, a Embaixada aconselha que os turistas evitem andar sozinhos, principalmente à noite, e mantenham as janelas fechadas quando estiverem dentro de veículos. Além disso, alerta sobre o risco de furtos e sugere não utilizar joias caras ou carregar grandes quantias de dinheiro.





A Embaixada também adverte contra a visitação a favelas, inclusive durante festas de rua ou blocos, destacando a necessidade de estar sempre atento a situações que possam comprometer a segurança. Em relação a golpes envolvendo drogas, foi alertado que criminosos frequentemente visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares, onde podem dopar e roubar suas vítimas. Nesse contexto, a recomendação é clara: nunca aceite bebidas de estranhos e não deixe bebidas desacompanhadas.

Veja a lista completa de orientações:

Esteja ciente do seu entorno. Evite andar sozinho, especialmente à noite.



Mantenha as janelas fechadas quando estiver dentro de um veículo.



Não use joias caras ou carregue grandes quantias de dinheiro.



Evite favelas em todos os momentos, mesmo no contexto de festas de rua/blocos.



Fique atento a golpes de drogas em encontros. Criminosos visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos.



Não deixe bebidas desacompanhadas.



Confie em seus instintos, priorize a segurança e viaje em pares ou grupos.



Mantenha-se informado. Monitore a mídia para as últimas atualizações de segurança.



Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais.



Relate qualquer atividade criminosa primeiro à polícia local e depois entre em contato conosco nos números listados abaixo se precisar de assistência.

