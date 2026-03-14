Embaixada dos EUA no Iraque alerta cidadãos americanos a deixarem o país imediatamente

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A embaixada dos Estados Unidos no Iraque emitiu um alerta neste sábado, 14, para que seus cidadãos deixem o país imediatamente. O aviso ocorreu após um ataque de mísseis ter atingido o prédio da embaixada na sexta-feira (13).



"Milícias terroristas alinhadas ao Irã têm incentivado e realizado ataques indiscriminados contra cidadãos e alvos dos EUA em todo o Iraque. Cidadãos americanos devem deixar o país agora", afirma o órgão em comunicado.





A embaixada reforçou ainda que os americanos não devem buscar ajuda na embaixada em Bagdá ou no consulado geral em Erbil "devido ao risco contínuo de mísseis, drones e foguetes no espaço aéreo iraquiano".



"Não viaje para o Iraque devido a terrorismo, sequestro, conflito armado, agitação civil e à capacidade limitada do governo dos EUA de fornecer serviços de emergência a cidadãos no Iraque. Não viaje para o Iraque por qualquer motivo. Saia agora se você estiver lá", afirma o governo americano no alerta.



O espaço aéreo está fechado, e voos comerciais não estão operando para fora de Bagdá. Segundo o documento, há rotas terrestres abertas para a Jordânia, Kuwait, Arábia Saudita e Turquia.

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