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CONFLITO

Embaixada dos EUA no Iraque alerta cidadãos americanos a deixarem o país imediatamente

Aviso ocorreu após um ataque de mísseis ter atingido o prédio da embaixada nesta sexta-feira (13)

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Ataque de misseis atingiu a embaixada dos EUA em Bagdá em 14 de marçoAtaque de misseis atingiu a embaixada dos EUA em Bagdá em 14 de março - Foto: AFP

A embaixada dos Estados Unidos no Iraque emitiu um alerta neste sábado, 14, para que seus cidadãos deixem o país imediatamente. O aviso ocorreu após um ataque de mísseis ter atingido o prédio da embaixada na sexta-feira (13).

"Milícias terroristas alinhadas ao Irã têm incentivado e realizado ataques indiscriminados contra cidadãos e alvos dos EUA em todo o Iraque. Cidadãos americanos devem deixar o país agora", afirma o órgão em comunicado.

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A embaixada reforçou ainda que os americanos não devem buscar ajuda na embaixada em Bagdá ou no consulado geral em Erbil "devido ao risco contínuo de mísseis, drones e foguetes no espaço aéreo iraquiano".

"Não viaje para o Iraque devido a terrorismo, sequestro, conflito armado, agitação civil e à capacidade limitada do governo dos EUA de fornecer serviços de emergência a cidadãos no Iraque. Não viaje para o Iraque por qualquer motivo. Saia agora se você estiver lá", afirma o governo americano no alerta.

O espaço aéreo está fechado, e voos comerciais não estão operando para fora de Bagdá. Segundo o documento, há rotas terrestres abertas para a Jordânia, Kuwait, Arábia Saudita e Turquia.

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