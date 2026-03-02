Seg, 02 de Março

Conflito

Embaixada dos EUA no Kuwait foi atacada por drones, revelam fontes diplomáticas à AFP

Um funcionário diplomático no Kuwait afirmou que o edifício da embaixada tinha sido atingido diretamente no ataque

Centenas de aviões israelenses bombardeiam Líbano e Irã nesta segunda-feira (2)Centenas de aviões israelenses bombardeiam Líbano e Irã nesta segunda-feira (2) - Foto: Atta Kenare / AFP

A embaixada dos Estados Unidos no Kuwait foi atacada por drones, disseram três fontes diplomáticas à AFP, depois que uma coluna de fumaça foi vista na sede diplomática nesta segunda-feira (2).

Um diplomata radicado no Kuwait e outro ocidental, que falaram em condição de anonimato, disseram que a embaixada havia sofrido danos causados por vários drones.

Um terceiro funcionário diplomático no Kuwait afirmou que o edifício da embaixada tinha sido atingido diretamente no ataque.

Uma coluna de fumaça preta emergiu nesta segunda do local onde fica a embaixada dos Estados Unidos no Kuwait, informou um jornalista da AFP no emirado do Golfo.

A embaixada dos Estados Unidos indicou que as pessoas não deveriam comparecer a suas instalações e advertiu sobre "uma ameaça contínua de ataques com mísseis e veículos aéreos não tripulados [drones] sobre o Kuwait".

