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DIPLOMACIA Embaixada dos EUA no Paraguai reconhece Pedro Alliana como presidente Em nota divulgada nas redes sociais neste sábado (7), a embaixada afirmou que espera trabalhar para avançar os interesses de ambas as nações

Os Estados Unidos, por meio de sua embaixada no Paraguai, reconheceram Pedro Alliana como presidente do país após o impeachment de Santiago Peña

Em nota divulgada nas redes sociais neste sábado, 7, a embaixada afirmou que espera trabalhar para avançar os interesses de ambas as nações.

No X, o secretário assistente de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos EUA, Juan Pablo Segura, classificou o Paraguai como parceiro estratégico e disse estar "ansioso para colaborar com o presidente Alliana e seu governo para promover os interesses tanto do povo americano quanto do paraguaio".

"O Paraguai é um parceiro regional estratégico, amigo e aliado dos Estados Unidos. Esperamos trabalhar com o governo do presidente Alliana para avançar os interesses de ambas as nações e seus povos", diz a nota completa da embaixada.

Em uma nota anterior, publicada nesta sexta, dia 6, os EUA, também por meio da embaixada, expressaram solidariedade ao povo paraguaio "na situação que atravessa". O Senado do país aprovou o impeachment de Peña em meio ao escândalo envolvendo o Banco Ueno, que também levou à prisão do ex-presidente, que chegou a tentar renunciar. "Encorajamos, como amigo e aliado do Paraguai, que as autoridades e o povo paraguaio mantenham a paz e respeitem suas instituições democráticas."

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