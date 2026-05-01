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ALERTA Embaixada dos EUA orientam cidadãos sobre riscos no megashow de Shakira no Rio de Janeiro Consulado destaca multidão de 2 milhões, pede atenção redobrada com segurança e reforça planejamento para evitar imprevistos durante o evento

A poucos dias do megashow gratuito de Shakira na Praia de Copacabana, a Embaixada dos Estados Unidos acendeu um alerta direto para seus cidadãos que pretendem participar do evento, que deve reunir mais de 2 milhões de pessoas amanhã.



O comunicado do consulado no Rio classifica o cenário como potencialmente sensível devido ao volume de público. A mensagem é clara: multidões dessa magnitude são imprevisíveis e exigem atenção redobrada, especialmente em um evento aberto, à beira-mar, com circulação intensa ao longo de toda a orla.

A apresentação de Shakira entra para a lista de shows gigantes em Copacabana, na Zona Sul do Rio, com expectativa semelhante ao de Lady Gaga, que trasformou a praia em um verdadeiro mar humano. Nesse tipo de cenário, o consulado destaca que pequenos descuidos podem se transformar rapidamente em problemas maiores, de furtos a situações de desorientação em meio à multidão.





Recomendações diretas aos americanos

O alerta traz uma série de orientações práticas, que, embora direcionadas a cidadãos dos EUA, valem para qualquer pessoa que vá ao evento:

Evitar exibir objetos de valor, como celulares, joias e passaportes

Manter vigilância constante sobre alimentos e bebidas

Estar atento ao entorno e identificar previamente rotas de saída

Definir um plano de contingência em caso de separação de amigos ou familiares

Planejar o transporte com antecedência e priorizar serviços confiáveis

Saber o endereço da hospedagem e compartilhá-lo com um contato de emergência

A recomendação de traçar rotas de fuga chama atenção: em eventos desse porte, deslocamentos podem se tornar lentos ou até inviáveis em determinados momentos, principalmente após o término do show.

Outro ponto enfatizado pelo consulado é a necessidade de organização prévia. Com bloqueios de ruas, alterações no trânsito e mudanças no transporte público, chegar e sair de Copacabana pode ser um desafio logístico. A orientação é evitar decisões de última hora e já ter um plano definido, inclusive com alternativas.

O comunicado também reforça os canais de assistência disponíveis, incluindo telefone, e-mail e até alertas via WhatsApp para cidadãos americanos no Brasil. Além disso, o governo recomenda o cadastro no programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program), que envia notificações de segurança em tempo real.

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