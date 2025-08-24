Dom, 24 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo23/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
IMIGRAÇÃO

Embaixada dos EUA exige que solicitantes de visto deixem rede social aberta para checagens

Exigência vale para os solicitantes de vistos nas categorias F, M e J, que abrangem estudantes e intercambistas

Reportar Erro
O site oficial do USTR já reúne 155 manifestações públicas sobre o processo dos Estados Unidos contra o BrasilO site oficial do USTR já reúne 155 manifestações públicas sobre o processo dos Estados Unidos contra o Brasil - Foto: USTR/Canva

Leia também

• Vice-presidente dos EUA diz que a Rússia fez "concessões significativas" a Trump sobre a Ucrânia

• Venezuelanos participam de jornada de alistamento convocada por Maduro em meio à tensão com EUA

• Haddad cita incerteza sobre o quanto o governo dos EUA 'vai atrapalhar' negociações climáticas

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que os estudantes que solicitam visto para o país deverão ajustar a configuração de privacidade das redes sociais para o modo público. "Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos", aponta mensagem nas mídias sociais.

A exigência vale para os solicitantes de vistos nas categorias F, M e J, que abrangem estudantes e intercambistas. A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade de suas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

O visto do tipo F é solicitado por quem pretende entrar no país para estudar em uma universidade ou escola. O visto do tipo M serve para estudantes de instituições vocacionais ou não acadêmicas. E o visto J é para estudantes de intercâmbio.

A embaixada americana comunicou a medida em junho e reforçou, hoje, em postagem nas redes sociais, que a verificação dos perfis públicos para os solicitantes destas categorias tem o fim de facilitar a verificação de identidade e admissibilidade ao país.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter