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Embaixada dos EUA no Líbano adverte sobre possíveis ataques contra universidades

"O Irã e suas milícias terroristas aliadas podem ter a intenção de atacar universidades no Líbano", indicou um alerta de segurança

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Com movimento Hezbollah em guerra no Líbano, embaixada americana lançou advertênciaCom movimento Hezbollah em guerra no Líbano, embaixada americana lançou advertência - Foto: AFP

A embaixada dos Estados Unidos no Líbano, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah está em guerra com Israel, afirmou, nesta sexta-feira (3), que o Irã e seus grupos aliados poderiam atacar universidades no país.

"O Irã e suas milícias terroristas aliadas podem ter a intenção de atacar universidades no Líbano", indicou um alerta de segurança, sem identificar nenhuma instituição específica.

 

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A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, ameaçou atacar universidades americanas no Oriente Médio após afirmar que os ataques dos Estados Unidos e de Israel destruíram duas instituições de ensino superior iranianas.

O Líbano abriga, entre outras, a Universidade Americana de Beirute, uma das principais instituições americanas da região, cujo campus e hospital estão localizados no centro da capital.

 

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