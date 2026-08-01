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Conflito Embaixadas americanas recomendam que os cidadãos considerem deixar o Oriente Médio Segundo veículos da imprensa dos EUA, Washington está avaliando realizar novos bombardeios de grande escala neste fim de semana, especialmente contra infraestruturas energéticas

As embaixadas dos Estados Unidos em vários países do Oriente Médio alertaram os cidadãos americanos sobre uma possível "escalada" do conflito regional e os instaram a estar preparados para deixar a região.

Nesta semana, Irã e Estados Unidos retomaram seus ataques noturnos após vários dias de relativa calmaria, embora não tenham sido registrados ataques durante a noite de sexta-feira (31).

Segundo veículos da imprensa americana, Washington está avaliando realizar novos bombardeios de grande escala neste fim de semana, especialmente contra infraestruturas energéticas. No entanto, de acordo com a CBS, que cita várias fontes anônimas, o presidente Donald Trump ainda não deu sua autorização.

Trump voltou a ameaçar na sexta-feira de atacar duros ataques contra o Irã, que, desde a retomada das hostilidades no início de julho, voltou a atacar países aliados de Washington e instalações americanas na região.

"Os americanos que estiverem na rede devem considerar a possibilidade de partir ou estar preparados para fazer-lo em caso de escalada", afirma um alerta de segurança cujas versões foram publicadas nas redes sociais pelas missões diplomáticas da região dos Estados Unidos em Amã, Abu Dhabi, Jerusalém, Mascate, Kuwait, Bagdá, Riade, Doha e Beirute.

As mensagens orientam os cidadãos americanos a verificar as informações sobre seus voos e a seguir as instruções de segurança das autoridades locais.

"Os americanos que atualmente se encontram no Oriente Médio devem agir com prudência, redobrar a vigilância e se preparar para possíveis cancelamentos de voos, fechamentos de jornais do espaço aéreo e eventuais intervenções nas posições", detalha o alerta.

Na Jordânia, foi recomendado que evitassem as bases militares, alvos recentes de mísseis iranianos. Em Israel, foram orientados a localizar o abrigo antiaéreo mais próximo. No Líbano, o pessoal não essencial da embaixada foi transferido.

"O regime iraniano é imprevisível, como revelou suas recentes decisões de atacar áreas da região sem aviso prévio nem provocação, bem como de ampliar seus ataques para áreas que anteriormente não foram atingidas", como o Egito, afirma uma mensagem publicada nos sites das embaixadas.

Na quarta-feira, um drone arrancou um navio pertencente a uma empresa norte-americana que foi atracado num porto egípcio. O Egito conduz uma investigação, mas, até o momento, não atribuiu a responsabilidade pelo ataque a nenhum grupo.

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro, com bombardeios conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que responderam com ataques de mísseis e drones na região.

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