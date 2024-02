A- A+

guerra no oriente médio Embaixador da Palestina sai em defesa de Lula após crise diplomática com Israel Segundo o diplomata, Israel está "encurralado" pela comunidade internacional

O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o diplomata, Lula denunciou um crime cometido contra o povo palestino por Israel, ao comparar, no último domingo, as mortes de civis na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus no Holocausto.

"Denunciar o crime é obrigação humana. É o que o sr presidente [Lula]fez. Israel está encurralado pela opinião pública mundial, devido ao seu comportamento criminal" afirmou Alzeben ao Globo.

Ele enfatizou que Israel está praticando um genocídio na região e líderes como Lula têm sido atacados. Para o representante da Palestina no Brasil, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , vem fazendo uma campanha injusta.

"O ataque ao presidente Lula demonstra a crise moral que o governo de Netanyahu."

Alzeben disse que a Autoridade Palestina condena todas as formas de violência e terrorismo, especialmente o Holocausto, quando foram mortos cerca de seis milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Ele defendeu o fim da guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas e o julgamento dos responsáveis pelo conflito, que começou em 7 de outubro, com um ataque surpresa do Hamas, com mortes e sequestros de israelenses e estrangeiros.

"Israel perdeu a coragem e está se comportando de forma arrogante, refletindo a sua falta de equilíbrio" afirmou.

